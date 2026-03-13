Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat în Bihor cum comentează decizia unor şcoli de a boicota simularea care va avea loc săptămâna viitoare pentru evaluarea naţională.

”În afară de discuţiile care sunt în această zonă, consider că este responsabilitatea noastră, inclusiv cea profesională, şi a dascărilor, ca atunci când suntem în serviciu public, pe o funcţie mai mare sau mai mică, să tratăm cu responsabilitate acest lucru”, a răspuns şeful Executivului.

El a continuat: ”Sigur că măsurile de creştere a normei didactice de anul trecut n-au fost populare, dar una este acest lucru şi alta este să generezi acţiuni care afectează copiii”.

Aproape 130 de şcoli nu organizează simularea pentru Evaluarea Naţională, ca urmare a boicotului profesorilor, anunţă vineri Ministerul Educaţiei.