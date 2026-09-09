Potrivit unui studiu recent, suntem în această situație din cauza infrastructurii, care transformă orice drum într-un blocaj interminabil. În ciuda acestei situații, cei mai mulți par resemnați. Doar 35% dintre conaționali consideră că naveta le consumă un timp prețios, în care ar putea să lucreze.

Brașovul este extrem de aglomerat de la prima oră.

La 6:30 pornesc spre locul de muncă mii de oameni. Ce este mai rău abia urmează.

O oră mai târziu, toate șoselele de la periferia orașului sunt blocate. Viorel Călin transportă navetiști către o companie din parcul industrial Prejmer.

Viorel Călin, șofer: „Avem de parcurs 18 kilometri în 46 de minute.”

Nici cu mașina personală nu este mai bine. Pe măsură ce trece timpul, oamenii devin tot mai nervoși, iar frustrarea acumulată dimineața se răsfrânge adesea asupra întregii zile de muncă.

Femeie: „Absolut așa cum vedeți acum e tot timpul. Facem 13 - 14 kilometri o oră!”

Viorel Călin, șofer: „Dacă am fi avut două benzi pe sens, toată treaba ar fi stat altfel...”

În cât timp parcurge 10 km un navetist

România 35 min 18 sec.

UK 17 min. 6 sec.

Serbia 13 min. 46 sec.

Media 10 min. 40 sec.

Spania 8 min. 50 sec.

Țările de Jos 8 min. 25 sec.

Slovenia 7 min. 37 sec.

Sursa: Știrile ProTV pe baza datelor SDWorx.

Un sondaj realizat în 16 țări europene arată că românii au de parcurs cea mai mică distanță până la serviciu - doar 17 kilometri, dus-întors. Dar drumul le ia 53 de minute. Prelucrarea datelor demonstrează că 10 kilometri parcurși de un navetist de la noi durează 35 de minute. Aceeași distanță îi „costă” pe sloveni 7 minute și jumătate.

Între regiunile țării, cea mai lungă navetă este în zona București-Ilfov - aproape 73 de minute, în medie. Chinul începe de la Ploiești, iar în apropierea Capitalei, zonele Snagov și Corbeanca devin, între anumite ore, „stații” de așteptare, iar mii de mașini încremenesc zeci de minute.

Șofer: „Facem 3 ore de la Ploiești la București, ceva infernal.”

Durata navetei contează enorm psihologic, explică autorii sondajului.

Ciprian Chiorean, directorul unei companii de soluții HR: „Asta are un impact asupra calității vieții, este foarte important companiile să recunoască acest lucru și să vină în ajutorul angajaților tocmai pentru a le propune soluții mai flexibile de lucru”.

Însă, în ciuda situației, mulți români s-au resemnat. Doar 38% dintre cei chestionați ar vrea să lucreze mai mult de acasă. Ceilalți sunt mulțumiți cu programul actual sau chiar ar vrea să muncească prioritar de la sediul firmei.