Birchall, după ce a fost dată afară din PSD: Am aflat din presă de excludere

Fostul ministru al Justiţiei Ana Birchall a declarat că a aflat din presă de excluderea sa din PSD.

Ea a adăugat că, "în ciuda acestei atitudini de neînţeles", nu se va dezice de valorile care au ghidat-o pe parcursul întregii cariere politice.

"Astă seară, am aflat cu surprindere, din presă, că am fost exclusă din PSD, adică din partidul în care am muncit o viaţă întreagă, fără ca măcar să fi fost invitată la şedinţa să aud 'capetele de acuzare' şi să pot răspunde. În ciuda acestei atitudini de neînţeles din partea colegilor mei, nu mă voi dezice de valorile care m-au ghidat pe parcursul întregii mele cariere politice: justiţia, profesionalismul, responsabilitatea, valorile europene şi euroatlantice", a scris Ana Birchall marţi seară pe Facebook.

Ea adaugă că valoarea şi profesionalismul trebuie să primeze indiferent de culoarea politică.

"Plec din acest partid cu conştiinţa curată că am gestionat agendele instituţiilor pe care le-am condus, cu echilibru, seriozitate şi profesionalism. Susţin în continuare că valoarea, profesionalismul şi cinstea trebuie să primeze în orice funcţie din statul român, indiferent de culoarea politică. M-am pus mereu în slujba românilor, a României, şi o voi face în continuare, fără nicio abatere de la acest deziderat", a menţionat fostul ministru.

În final, Birchall vorbeşte despre "mandatul excelent" pe care susține că l-a avut în fruntea ministerului, începând un proces de recâştigare a încrederii în actul de justiţie.

"În mod special, vreau să amintesc de mandatul excelent pe care l-am avut în fruntea Ministerului Justiţiei, unde, alături de fostele mele colege şi de foştii mei colegi, adevăraţi profesionişti ai dreptului, am muncit cu seriozitate, cu buna credinţă, cu responsabilitate şi profesionalism pentru a asigura respectul faţă de lege, domnia legii, pentru a apropia actul de justiţie de români, începând astfel un proces de recâştigare a încrederii în actul de justiţie din România, greu încercată în ultimii 3 ani", a mai precizat Birchall.

Preşedintele PSD, Viorica Dăncilă, a anunţat, marţi seară, că Ana Birchall a fost exclusă din partid. Ea a explicat că fostul ministru al Justiţiei a creat o problemă Partidului Social Democrat şi, pornind de la acest lucru, mai mulţi colegi au propus excluderea ei. "A ieşit cu declaraţii pe justiţie fără să aibă din partea CEX acest drept", a susţinut liderul PSD.

Vezi aici ultimele informații despre primele produse care vor fi la promoție de BLACK FRIDAY 2019 la eMAG.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!