Birchall şi Guşă, dați afară din PSD. Dăncilă: L-au votat pe Orban

Preşedintele PSD, Viorica Dăncilă, a anunţat, marţi seară, că fostul ministru al Justiţiei Ana Birchall şi Cozmin Guşă au fost excluşi din PSD.

„În Comitet Executiv Naţional am decis excluderea din PSD a celor care au votat pentru învestirea Guvernului Orban, o decizie pe care am discutat-o în CEX anterior", a anunţat Viorica Dăncilă, după şedinţa CEx.

Premierul a adăugat că s-a discutat şi propunerea privind excluderea Anei Birchall şi a lui Cozmin Guşă.

"Tot la propunerea colegilor, în acest CEX s-a luat în discuţie şi s-a votat excluderea Anei Birchall şi a lui Cozmin Guşă. Acestea au fost deciziile luate în CEX, dincolo de discuţii pe care le-am avut legate de modul în care vom gestiona în perioada următoare alegerile prezidenţiale. Toţi colegii au în vedere câştigarea alegerilor prezidenţiale şi am încredere că vor depune tot efortul pentru a realiza acest lucru.", a spus Dăncilă.

Dăncilă a declarat, însă, că s-a abţinut de la vot în ambele cazuri.

"„Din punctul de vedere al domnului Cozmin Gușă, colegii au fost foarte numulțumiti de atitudinea lui. Eu trebuie să vă spun că m-am abținut și la votul pe Ana Birchall și la cel pe Cozmin Gușă. Modul în care s-a raportat la PSD a fost unul care nu a fost corect. Colegii au vorbit despre o abordare obiectivă și că în mijlocul nostru se regăsesc cei care se regăsesc într-adevăr în principiile social-democrate. Pornind de la acest aspect, au venit propuneri din partea colegilor, s-a supus la vot și aceasta a fost decizia CEX”, a declarat Viorica Dăncilă.

„Au reproșat doamnei Ana Birchall faptul că a ieșit cu declarații pe justiție, fără să aibă din partea CEX acest drept. Faptul că noi am înțeles votul din 26 mai, de la europarlamentare, când am obținut acest procent de 22%, și de atunci nu am mai vorbit despre justiție, pentru că nu era subiectul nostru. Era subiectul celor care au probleme cu justiția dintre candidați. Doamna Birchall nu a înțeles acest lucru și a creat o problema PSD”, a adăugat Viorica Dăncilă.

Gușă a fost, astfel, dat afară din PSD la doar două săptămâni după ce s-a înscris în Partidul Social Democrat, pe 28 ocombrie.

Totodată, a fost exlus primarul Bacăului, Cosmin Necula.

