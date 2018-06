Bilanțul furtunii de vineri, din Alba: 40 de mașini si 400 de gospodării, distruse

40 de mașini luate de ape și 400 de gospodării distruse de șuvoaie. Acesta este bilanțul furtunii de vineri din județul Alba.

Deși nu a durat mai mult de o jumătate de oră, a plouat cât într-o lună, spun localnicii, iar apa a luat pe sus ca pe niște jucării utilaje, mașini și copaci.

Oamenii s-au mobilizat și au evaluat repede pagubele, apoi au curățat curțile și străzile.

Alte imagini de pe camerele de supraveghere din comuna Ighiu au surspins imaginea dezastrului. Apa creşte văzând cu ochii şi matura totul în cale: lanuri de porumb, străzi. curţi. Nimic n-a scapat- nici măcar tractoarele şi utilajele uriaşe. Pagubele sunt extrem de mari- depăşesc, la prima estimare, câteva sute de mii de euro.

Numai în localitatea Ighiu peste două sute de gospodarii au fost afectate de apă care pe alocuri depăşea 2 metri. Unele maşini au fost găsite şi la nouă kilometri distanţă iar alţi gopsodari de teamă şi-au legat maşinile cu sfoară de stâlpii din curte ca să nu le ia apă. Nimeni nu a fost rănit.

Citește și Mașini luate de viitură și culturi distruse. Codul galben a măturat mai bine de jumătate din ţară

O rupere de nori a adus de pe versanţi şuvoaie care

şi-au croit drum prin casele, curţile şi grădinile oamenilor din comunele Ighiu şi Cricău. Localnicii au privit neputincioşi furia naturii. Mulţi au rămas fără autoturismele purtate de viitura kilometri întregi.

Viitura a distrus şi grădinile oamenilor. Însă, pentru că este o comunitate de oameni gospodari, toţi s-au ajutat între ei.

Localnicii spun că nu au mai văzut aşa ceva niciodată. Apa care a depăşit un metru şi jumătate a măturat totul în cale şi a adus la vale buşteni, bolovani, a rupt drumul şi gardurile locuinţelor. Şi imaginile suprinse în tipul urgiei de câteva camere de supraveghere arata proporţiile dezastrului.

Femeie: "Am ieşit din casă că am auzit o bubuitură mare şi am ieşit din casa și când am ieşit, apa era în faţa mea şi am strigat la fată: " Lala, dragă, hai că ne duce apa!"

Bărbat: "Am 84 de ani, dar lucruri de astea nu am mai văzut. Să facă aşa prăpăd, a fost mare".

Pompierii, militarii, jandarmii şi autorităţile locale au intervenit încă de vineri seara cu utilaje pentru a debloca drumurile şi podeţele şi pentru a-I ajuta pe oameni să scoată apa din pivniţe, case şi curţi.



Traian Rusu - primar Ighiu: "Noi suntem mobilizaţi cu utilaje, să curăţăm curţile oamenilor. Sunt două zone unde utilităţile nu pot fi folosite, 12 case, dar oamenii au putut dormi în casele lor. Subsolurile şi anexele gospodăreşti au fost în mare parte distruse, este o situaţie unică în istoria comunei. Duminică, am mai găsit încă patru maşini la noua km de aici."

În următoarele zile se va şti şi cu exactitate ce pagube a produs viitura. Gospodării au fost afectate de apă care pe alocuri depăşea 2 metri. Unele maşini au fost găsite şi la nouă kilometri distanţă, iar alţi gopsodari de teama şi-au legat maşinile cu sfoară de stâlpii din curte ca să nu le ia apa. Nimeni nu a fost rănit.