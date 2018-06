Vijelia a făcut prăpăd în Alba. Bătrână, în lacrimi: ”Ce mă fac eu singură, Doamne?!"

A fost prăpăd în Alba după ce ploile violente de vară au măturat versanţii şi s-au transformat instantaneu în viituri care au distrus tot ce au întâlnit în cale. Apele repezi au tras după ele inclusiv maşini de parcă ar fi fost de jucărie.

Vijeliile, însoţite de grindină, au provocat stricăciuni şi în Cluj. La Galaţi oamenii au filmat vârtejuri stranii, care aduceau a tornadă, în timp ce pe Transfăgărașan şi la Vârful Omu a nins.

La Ighiu şi Cricău în judeţul Alba a plouat torenţial. După 30 de minute s-a format o viitură care i-a înspăimântat pe localnici.

O familie se grăbeşte să golească portbagajul maşinii, fără să-şi imagineze că perdeaua subţire de apă care acoperea şoseaua se va transforma într-un şuvoi periculos. La un moment dat, aluviunile lovesc violent un stâlp de electricitate care începe să se clatine.

Bătrâna: "Ne-am rugat: Doamne, opreşte-o şi salvează lumea!"

Nimic nu părea să mai oprească şuvoaiele care au luat cu uşurinţă mai multe maşini.

Un bărbat şi o femeie aleargă disperaţi să-şi ducă la adăpost remorca, din calea apelor furioase. Un vecin, care are două maşini parcate în faţa casei, încearcă şi el să le mute din zonă. Viitura creşte însă periculos.

Martor: "Am văzut că-i mare pârăul şi am zis nu coborâm, că Doamne fereşte, se poate se întâmpla ceva. În 15 minute, apa era până la uşă. Ne dăm jos şi-o luăm prin pădure în sus şi am ieşit undeva pe la 5 kilometri. Deci picau fagii, unu-n stânga, unu-n dreapta, ne era frică să nu pice pe noi."

"A venit viitura mare şi mi-a luat jeep-ul de aici şi l-a dus pe acolo în jos, a mai luat maşina aia s-a oprit mai jos", spune un localnic.

Martor: "Dintr-odată a venit puternic de tot şi o maşină prima, după aceea a doua, a treia, o dacie. Treceau pe la mine pe lângă poartă de nu era adevărat. Era înaltă apa, mai înaltă ca mine.”

În urma potopului, numai în Alba au fost inundate 400 de gospodarii.

Bătrâna, plăngând: "Vai, Doamne, Doamne. Ce mă fac eu singură, Doamne?!"

11 oameni au fost în pericol de înec.

Femeie: "A venit apa mare, mare am fist singură şi m-am suit în corridor acolo în geam. Să mă scoată cineva ca eu ce fac mă înec"

Sute de militari din Alba ajutaţi de colegi din patru judeţe au ajuns pe teren.

Colonel Cornel Oprisa - şef ISU Alba: "Peste 40 de maşini au fost scoase din albia râurilor. Au fost precipitaţii de peste 40-50 de l/mp în circa 20 de minute."

Vijeliile au lovit şi în alte zone. La Galaţi, câţiva şoferi au filmat îngroziţi nişte vârtejuri stranii. Pe Vârful Omu, în Bucegi, a nins.

La fel s-a întâmplat şi pe Transfăgărașan. În cele din urmă a apărut curcubeul semn că natura s-a liniştit.

