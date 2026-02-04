Potrivit anchetatorilor, venise la ea să schimbe o sumă de lei în euro, însă i-a dat femeii valută falsificată. Victima şi-a dat seama de înşelăciune şi l-a ameninţat cu poliţia. De teama unei anchete, individul a omorât-o, spun procurorii.

Bătrâna de 81 de ani locuia singură, în localitatea Corabia. Îl cunoştea pe băiatul de 18 ani, pentru că în trecut o ajutase cu treburile gospodăreşti și chiar îi schimbase niște lei în euro.

Aşa că pentru vecini nu a fost ciudat că vine să o viziteze.

Aurel Matei, preotul localității: „A venit luni pe la 10, susține vecinul, a strigat la poartă, nu a ieșit. A venit vecinul, s-a dus la tanti Angela, tanti Angela i-a zis “da, bagă-l în curte Vasile”, l-a băgat ca după aceea, pe la 13 jumate. a fugit pe aici ,s-a dus cu capișonul pus pe cap s-a dus la Olt”.

Potrivit procurorilor, zilele trecute, tânărul venise să schimbe 1.500 de lei, ai femeii, în 300 de euro. Dar i-ar fi dat bătrânei bancnote false. Apoi a vrut să repete isprava, cu 200 de euro.

Marian Nițu, procuror Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt: „Aceste bancnote nu aveau valoare financiară întrucât erau făcute din hârtie imprimată având și o inscripție care relevă că au fost fotocopiate.”

Femeia a observat că e ceva în neregulă cu bancnotele, şi i-a spus băiatului că va chema poliţia. În acel moment, tânărul ar fi lovit-o cu un obiect, până a lăsat-o inconştientă, la pământ, apoi a fugit. Trupul neînsufleţit al victimei a fost descoperit după o zi, de o vecină care o vizita frecvent.

Fănică Diaconu, vecin: „Ea avea bani, are o fată doctor, un băiat în Canada, dar asta a fost, s-a încurcat cu ei. Nu trebuia să facă treaba asta, copii tineri. Ea cumpără euro, asta eu știu de ce cumpără, să îi țină să fie teancul mai mic".

Suspectul a fost identificat pe baza imaginilor surprinse de camera de supraveghere, iar poliţiştii l-au ridicat imediat de acasă, dintr-o localitate învecinată.

Tânărul de 18 ani a comis, în trecut, o tâlhărie, spun anchetatorii. Acum a fost reţinut pentru omor şi se va cere arestarea lui preventivă.