Bărbatul care a lovit cu maşina un poliţist în zona Gării de Nord din Capitală, plasat sub control judiciar

Tânărul de 23 de ani care a lovit cu mașina un polițist care-i ceruse actele a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile. Decizia a fost luată aseară de anchetatori după mai bine de trei ore de audieri.

Polițiștii din sindicatul Europol se tem ca nu cumva cele întâmplate să fie mușamalizate. Susțin că tatăl tânărului, angajat al Guvernului României, ar fi intervenit deja pentru a-l scăpa de dosarul penal.

Agentul Florin Marcu, aflat în misiune, a fost acroșat de mașina tânărului. Polițistul s-a ridicat, a urcat în vehiculul său și a pornit pe urmele lui. Să derulăm puțin evenimentele.

Scenele, surprise de o cameră de supraveghere, s-au derulat chiar în faţa Gării de Nord. Pe banda din dreapta staţionau neregulamentar cinci autoturisme , iar poliţiştii le-au cerut şoferilor să elibereze zona. Patru dintre ei s-au conformat, în timp ce cel de al cincilea a început să devină agresiv verbal, spunandu le poliţiştilor că nu este treba lor unde îşi parchează el maşina. În acel moment, oamenii legii au încercat să îl legitimeze pe tânăr, însă acesta a refuzat. Acela a fost momentul în care a plecat cu maşina însă l-a lovit pe agentul de poliţie.

Înainte de respectiva scenă, agentul povestește că i-a recomandat tânărului să se îndrepte spre o parcare amenajată din zonă.

Florin Marcu, poliţist lovit: ''A început să ţipe la mine, că ''baaa unde e staţie de autobuz aici?!” A devenit dubios, eu am parcat maşina în faţa lui, m am dat jos din maşină să-i iau buletinul să-i fac o verificare prin staţie. El s-a uitat fix la mine. A bolborosit ceva şi a accelerat şi când a ajuns în dreptul meu, am ţipat: opreşte acum! moment în care a accelerat şi mai tare”.

După ce a dat peste agent, tânărul a accelerat, încercând probabil să scape. Manevra i-a fost demontată însă în zece minute.

Timp în care fugarul a produs haos pe șosea. A ajuns la un moment dat pe contrasens și a mai lovit 2 maşini parcate.

Florin Marcu, agent lovit telefon: ''A trecut pe roşu, n-a mai ţinut cont de semafoare, de nimic. Am ajuns pe o stradă înfundată, el l-a sunat pe tatăl lui şi i-a spus: Tata, am dat peste un poliţist te rog să mă ierți''.

Conform unor surse din cadrul poliţiei, şoferul, Bogdan Mardele în vârstă de 23 de ani din Alexandria nu consumase alcool şi nici droguri în momentul accidentului. La audieri, şoferul a negat acuzațiile şi a mărturisit că nu l-a văzut pe agentul de poliţie în stradă şi că nu a avut nicio intenţie să-l lovească.

După prima tură de audieri, tânărul a fost lăsat să plece acasă. Iniţial, spun reprezentanii Sindicatului Europol, procurorul a considerat că ar fi vorba despre vătămare corporală şi părăsirea locului accidentului.

Cosmin Andreica, Europol: ''Să vedem această încadrare schimbată cel puţin în ultraj, dacă nu tentivă la omor pentru intenţia cu care şoferul a lovit poliţistul. Vorbim despre un procuror care nu s-a prezentat la sediul poliţiei pentru a încadra fapta ca ultraj. A vazut imaginile şi a spus că pentru aşa ceva nu vine la poliţie. Tatăl băiatului s-a prezentat la sediul poliţiei fluturând legitimaţia de serviciu şi afirmând că e angajat al secretariatui general al guvernului''.

Florea Mardale, tatăl tânărului şofer, nu a putut fi contactat până în prezent. A fost angajat recent ca expert superior în cadrul Secretariatului General al Guvernului. Într-un comunicat de presă, reprezentanţii instituţiei au precizat că niciun angajat nu a fost implicat în incidentul petrecut în zona Gării de Nord, însă au punctat ca orice persoană care se face vinovată de încălcarea legii trebuie să suporte consecinţele.

Poliţistul rănit a mers la INML ca să obțină un certificat medico-legal.