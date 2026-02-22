Reprezentanţii Poliţiei Judeţene Maramureş informează că duminică a fost emisă ordonanţă de reţinere pe numele bărbatului care vineri seara a agresat un medic la spitalul din Borşa, inculpatul fiind introdus în centrul de arestare preventivă al Poliţiei Maramureş.

Luni, el va fi prezentat instanţei de judecată, anchetatorii solicitând dispunerea unei alte măsuri preventive pe numele agresorului.

Incidentul a avut loc în seara zilei de vineri, 20 februarie.

Jurnaliştii de la bistriteanul.ro scriu ca medicul profesează la spitalul judeţean din Bistriţa şi face gărzi şi la Borşa.

Potrivit acestora, în momentul în care a fost atacat, medicul făcea manevre de resuscitare unei paciente.

Ginerele femeii a vrut să intre în sală în care aceasta se afla şi pentru ca a fost refuzat, acesta l-a lovit pe medic. În cele din urmă, femeia a fost declarată decedată.

Reacțiile oficialilor

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a solicitat sâmbătă public tuturor managerilor unităţilor sanitare să convoace de urgenţă serviciile interne de protecţie şi firmele de securitate care asigură paza spitalelor, pentru a stabili reguli clare şi proceduri actualizate de intervenţie, în urma unui nou caz de medic agresat în spital, în judeţul Maramureş, după ce în cursul săptămânii un alt caz a avut loc la Târgu Jiu.

Şi secretarul de stat Raed Arafat, şef al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, declară că agresarea unui cadru medical aflat la datorie rupe grav relaţia de încredere dintre societate şi cei care o îngrijesc.

Potrivit acestuia, avem obligaţia să luăm poziţie şi să acţionăm, nu doar prin sancţiuni legale, care există şi sunt severe, ci şi printr-un mesaj public ferm: “Medicii, asistenţii, paramedicii, pompierii nu sunt ţinte, aşa cum nu sunt nici poliţiştii sau jandarmii.”