Corespondent ȘtirileProTV: Bărbatul de 39 de ani l-a lăsat pe fiul său, de 14 ani, să urce la volan, iar el stătea pe scaunul din dreapta. Au mers așa pe un drum național. La un moment dat, puștiul de la volan a fost zărit de un echipaj de poliție, care i-a făcut semn să oprească. Cel mai probabil încurajat de tatăl său, băiatul a gonit câșiva kilometri cu poliția pe urme. La un moment dat, adolescentul a virat pe un drum neasfaltat și a mai parcurs doi kilometri, spre liziera unei păduri. Abia aici agenții au reușit să-i oprească pe cei doi. Tatăl băiatului a fost încătușat imediat de polițiști. Acum bărbatul este reținut pentru că a încredințat mașina spre conducere unei persoane fără a avea acest drept. Iar băiatul este și el anchetat pentru că a condus permis.