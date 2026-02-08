Elena are 19 ani și este unul dintre miile de copii sprijiniți de Asociația "Glasul Vieții".

Povestește că prin ajutorul primit de la părintele Dan Damaschin a putut să-și continue studiile.

Elena Bianca Turca, bursieră: „De atunci am rămas aici, că bursier și voluntar și acum sunt la facultatea de Litere, în anul I. Îmi doresc să devin profesoară de limba și literatura romană.”

La fel s-a întâmplat și în cazul Roxanei, care risca la vârsta de 9 ani să nu mai poată merge la școală.

Roxana Maria Mâzgă, studentă: „Am fost susținută de părinte în continuarea studiilor, la liceu, în prezent la facultate. Am simțit eu că aici este locul meu, în slujba binelui.”

110 elevi și studenți primesc burse pentru rezultate bune. Asta în timp ce mai bine de 10.000 de copii din familii sărmane beneficiază de hrană și haine prin asociația coordonată de părintele Damaschin.

Preot Dan Damaschin, fondatorul Asociației „Glasul Vieții”: „Noi se străduim, în acest colț de Românie, cum l-au numit oamenii frumoși din PRO TV, să salvăm cât de multe suflete putem.”

La balul vieții, organizat în Iași, profesori, oameni de afaceri, medici și voluntari și-au dat mâna pentru că acești copii să fie în continuare ajutați. Invitații au putut licita pentru tablouri, picturi pe sticlă, bijuterii și obiecte vestimentare.

Cristian Micliuc, antreprenor: „În timpuri așa grele, ar trebui să strângem rândurile și să îi ajutăm și pe cei care au avut mai puțin noroc decât noi.”

Vasile Stoleru, prorectorul Universității de Științe ale Vieții din Iași: „Trebuie să punem umărul cu toții, indiferent că îi vedem într-o anumită ipostaza, trebuie să știm să îi tragem și de mânuță, trebuie să le oferim și confortul necesar.”

Banii strânși în urma licitației vor fi folosiți pentru programe educaționale și sociale dedicate copiilor sărmani din zona Moldovei, aflați în grija asociației. Seara s-a terminat cu concert susținut de Direcția 5.