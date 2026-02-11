Avocat român din SUA: ”Cel mai mare antidot este legalitatea”. Ce soluții au românii fără acte dacă sunt prinși de ICE

Un avocat de imigrație a explicat într-un interviu pentru Știrile Pro TV ce trebuie făcut înainte să fie prea târziu.

Românii aflați ilegal în Statele Unite riscă detenția imediată și deportarea, chiar dacă nu au cazier. Avertismentul vine de la Dana Bucin, avocat de imigrație în Connecticut, care descrie o înăsprire a practicilor agenților ICE și explică ce opțiuni mai au cei rămași peste termenul vizei.

„Românii ajung de obicei în închisorile ICE cei care n-au cazier pentru că au violat statutul de imigrare pe teritoriu SUA, deci ei veniseră pe o viză legală și au stat peste termenul vizei. Ca atare, sunt vulnerabili în această epocă, raidurilor ICE.”

Potrivit avocatei, reținerile pot avea loc în spații publice fără mandat special.

„Pot fi luați ori de pe stradă, ori de acasă, din spațiile publice, mult mai probabil decât din spațiile private, pentru că în spațiile publice nu e nevoie de mandat de arestare.”, avertizează avocata.

Identificarea se poate face inclusiv pe baza tehnologiei: „Au și soft de detectare facială a identității persoanei și în felul acesta pot să-și dea seama dacă persoana e aici fără statut sau în regulă.”

Cei mai expuși

Cazurile frecvente sunt ale tinerilor veniți cu vize J1 Work and Travel sau B2, care au rămas peste termen. „Persoana care nu are legături stabile pe teritoriul Statelor Unite, nu are familie, nu are angajator, nu are nimic pe rol, nu și-a depus niciun fel de acte, e cel mai ușor de deportat.”

Mesajul central al avocatei este unul clar: „Cine nu are actele în regulă, e timpul să și le facă în regulă.” Și adaugă: „Cel mai mare antidot este legalitatea. Dacă stai în legalitate, nu te deranjează nimeni. Sau dacă te deranjează, în puțin timp poți dovedi că ești legal aici.”

Greșeli care pot duce la deportare

Avocatul Dana Bucin atrage atenția că și completarea greșită a formularelor poate declanșa proceduri de îndepărtare. „Formularele de imigrare nu sunt intuitive, nu sunt user friendly, sunt pe bază de coduri. Dacă ai pus codul greșit, poți să te trezești la deportări.”

Ea descrie un caz concret: „Serviciilor de imigrare le apare ca și cum persoana a mințit pe formular. Și atunci e plasată în proceduri de deportare.”

Ce trebuie făcut înainte de o eventuală reținere

Pentru cei cu statut expirat, recomandarea este pregătirea documentelor și consultarea unui avocat. „Adunați documentele esențiale, găsiți un avocat de încredere, formați-vă niște rețele de suport.”

Iar comunitatea românilor din SUA poate avea un rol important în fața judecătorului: „Scrisorile de recomandare din partea comunității vor valora mult, căci judecătorul nu vrea să elibereze oameni care nu sunt doriți aici.”

Avocata subliniază că există soluții chiar și pentru cei care au „deraiat” de la statut: „Chiar și pentru persoanele care au deraiat de pe statut, încă mai există proceduri legale de repunere în statut, dacă s-ar consulta cu un avocat de imigrare să afle care sunt acestea.”

Un exemplu este procedura 42B – Cancelation of Removal: „O persoană aici indocumentată, dar care are copii, cetățeni americani, care putem dovedi că vor suferi foarte mult în cazul deportării, această persoană are acces la procedura numită 42 B, Cancelation of removal, care nu doar îi poate scoate din detenție, dar le poate da un statut de rezidență permanentă dacă au trăit pe teritoriu american cel puțin 10 ani fără să violeze orice altă lege americană.”

Momentul critic: decizia din detenție

După reținere, persoana primește o „Notice to Appear” și trebuie să aleagă între deportare voluntară și lupta în instanță. „Lumea nu știe ce să aleagă, de aceea vă spun eu că e greu să alegi. Și e chiar într-un moment când nu ai acces la un avocat dacă nu ți l-ai angajat de dinainte.”

Durata detenției poate fi semnificativă: „Cei care cer un judecător vor sta cel puțin trei luni în închisoare până se decide cazul.” În unele situații, spune avocata, oamenii au stat „ani de zile” în așteptarea unei decizii.

Există și varianta plecării voluntare prin aplicația CBP Home App: „Te lasă să ieși elegant fără reținere și te mai și plătesc 1.000 dolari, ca să plătești zborul de avion.” Însă această decizie trebuie luată informat, după consultarea unui avocat.

Avertisment final

„Nu vreau să se întâmple oamenilor faptul că așteaptă, dorm pe acte expirate și visează că nu li se va întâmpla lor așa ceva. Că, atunci, consecințele sunt mult mai grave.”, spune avocata.

Concluzia sa simplă: românii fără statut legal trebuie să fie ”proactivi”, să-și pregătească din timp documentele, să-și asigure reprezentare juridică și să-și cunoască opțiunile înainte de a ajunge în custodia agenților ICE. În lipsa acestor pași, riscul detenției de lungă durată și al deportării devine iminent, chiar și pentru cei fără antecedente penale.