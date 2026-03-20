Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a confirmat că trei aeronave au evectuat un zbor în afara spaţiului aerian românesc, dar precizează că nu ştie care a fost misiunea lor. ”Dacă au alimentat sau nu, nu este o chestiune care ni se raportează nouă”, a transmis ministrul.

”Trei dintre cele cinci Boeinguri KC135 Stratotanker ale Forţelor Aeriene Americane staţionate la Bucureşti au efectuat în noaptea dintre 19 şi 20 martie 2026 primele misiuni de realimentare aeriană. Avioanele au decolat joi seara de la Bucureşti, au realimentat în aer avioane militare la sud de Cipru, iar apoi au revenit la Bucureşti”, a relatat BoardingPass, precizând că misiunea a durat aproximativ şase ore.

”Deocamdată, în baza hotărârii Parlamentului de săptămâna trecută, noi punem la dispoziţie Baza 90 pentru aceste aeronave. Pot să confirm că au plecat trei aeronave aseară, că au efectuat un zbor, dar dacă au alimentat sau nu, nu este o chestiune care ni se raportează nouă (...) Ştiu că trei aeronave au plecat, au zburat în afara spaţiului aerian românesc. Dacă au alimentat sau nu au alimentat, nu ştiu să vă spun”, a declarat Miruţă la Antena 3, potrivit News.ro.

Ministrul a explicat că s-a votat în Parlament dislocarea a ”până la 15” astfel de aeronave.

România a permis în urmă cu o săptămână americanilor să disloce temporar la noi echipamente și trupe menite să sprijine operațiunile din Orientul Mijlociu împotriva Iranului. Decizia a fost luată în Consiliul Suprem de Apărare a Țării și a primit votul Parlamentului.

Nu vor ajunge avioane de luptă, ci doar avioane-cisternă - folosite pentru realimentarea aeronavelor în aer, echipamente de monitorizare, intră aici dronele de supraveghere -, dar și echipamente de comunicații prin satelit - folosite în corelare cu scutul antirachetă de la Deveselu.

BoardingPass relata, în 16 martie, că patru avioane Boeing KC-135 Stratotanker ale Forţelor Aeriene Americane (US Air Force) au ajuns la Bucureşti.

”Avioanele, folosite pentru misiuni de realimentare aeriană, au zburat fără escală aproape zece ore pe ruta Birmingham (Alabama, SUA) – Bucureşti”, preciza site-ul specializat în ştiri din aviaţie.

O zi mai târziu, BoardingPass relata că al cincilea Boeing KC-135 Stratotanker al Forţelor Aeriene Americane a ajuns la Bucureşti.