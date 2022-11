Avertisment ASF: Circulă o nouă înșelătorie. Oamenii sunt păcăliți cu mii de euro de brokeri falși

Mai multe persoane au reclamat că au fost păcălite cu mii de euro, după ce au fost convinse de falși brokeri să investească în diferite acțiuni la bursă și în criptomonede.

Avertismentul vine de la Autoritatea de Supraveghere Financiară, care semnalează că astfel de cazuri s-au înmulțit, iar în plasa falșilor brokeri au căzut și vârstnici.

Atrași cu promisiunea că se vor îmbogăți peste noapte, mai mulți români au rămas fără banii puși deoparte, după ce au crezut vorbele de la telefon ale unor așa-ziși brokeri de servicii financiare.

Victimă: „Mi-a povestit că e de la o firmă de brokeraj care este pe Bursa de Valori. Am primit credit de 47.000 de lei pe cinci ani și am investit acei bani. Au început să mă șantajeze în sensul că, dacă depun o sumă bani pot să-mi recuperez banii, altfel nu am cum”.

Reporter: De câți bani ați fost păcălită?

Victimă: „De 40.000 de euro”.

Femeia a depus plângere la Autoritatea de Supraveghere Financiară, dar și la Poliție. Nu este singura păcălită. O altă femeie spune că a pierdut 6.800 de euro din cauza aceleiași firme care apare pe site-ul propriu că are sediul peste hotare.

Victimă: „Mi s-a cerut suma minimă de 250 de euro, pe care am virat-o de pe un card. Ulterior mi s-a propus să investesc bani mai mulți ca să obțin câștiguri mai mari. El (așa-zisul broker - n.r.) mi-a recomandat să cumpăr Bitcoin și aceste monede virtuale să fie vândute. S-a folosit de un traseu care nu poate fi urmărit. Mi s-a garantat un câștig de 68%. Mi-a arătat un document oficial, că trebui să mai depun 14% din cât voiam să retrag și atunci în momentul acela mi-am dat seama că a fost o mare păcăleală”.

Avertisment ASF

Autoritatea de Supraveghere Financiară atrage atenția asupra situațiilor în care oamenii pot fi păcăliți de așa-ziși brokeri ai unor firme cu sediul peste hotare.

Daniel Apostol, director de comunicare ASF: „Sunt ghidați de către respectivii falși brokeri către bancomatele care acceptă transferul din monedă, din bani în criptomonedă, după care, când vor să facă retragerea banilor la care constată că nu mai au nimic”.

Cine folosește serviciile unui broker neautorizat nu are cum să fie despăgubit de Fondul de Compensare a investitorilor, spun reprezentanții autorității. Instituția are pe site-ul propriu, la secțiunea Alerte Investitori, o listă cu peste 20 de firme care NU au autorizație. Tot pe site există și lista celor autorizați, la secțiunea Registre Entități Autorizate.

Pe site-ul Autorității - asfromania.ro - găsiți și o listă cu recomandări ca să vă dați seama rapid dacă cineva vrea să vă intindă o cursă ca să ia banii.

De pildă, ar trebui să vă dea de gândit dacă acea persoană care se prezintă drept broker vă sună insistent și vă cere bani sub promisiunea că vor fi dublați, triplați într-o perioadă scurtă de timp.

Un semnal de alarmă este și dacă firma respectivă nu are o adresă fizică. Fiți foarte atenți și la nume este posibil ca falsul broker să se folosească de denumiri asemănătoare celor autorizați tocmai pentru a păcăli.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , Dată publicare: 03-11-2022 20:26