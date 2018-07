Au fost evacuați de urgență, iar când s-au întors au găsit dezastru. ”Totul e distrus”

Este cod portocaliu de ploi în judeţele Constanța şi Tulcea până miercuri seară şi tot până atunci mai mult de jumătate din ţară se află sub cod galben.

Necazurile provocate de ape nu se mai termină. În judeţul Neamţ, un bărbat de 45 de ani a murit luat de viitură, iar într-o localitate din Sibiu oamenii au fost evacuaţi.

În mai multe localităţi din judeţul Sibiu s-au produs inundaţii. Cel mai rău a fost în satul Boian, unde peste 200 de oameni, printre care 50 de copii, au fost evacuaţi de urgenţă din locuinţe şi s-au adăpostit pe la rude. Când s-au întors la casele lor, oamenii au găsit totul plin de nămol.

Localnic: "Am apucat să ducem animalele la vecini, am rămas acolo peste noapte, că nu puteam sta la noi în case, şi acum am venit să vedem ce mai avem."

Localnic: "Totul e distrus, e numai nămol înăuntru. Trebuie să aruncăm totul, mobilier."

În oraşul Săcele, din judeţul Braşov, a plouat torenţial 20 de minute, iar apa a inundat străzile şi a intrat în mai multe gospodării.

Pe o porţiune din Transfăgărășan, în apropiere de Bâlea Cascada, traficul a fost blocat pe sensul de urcare timp de o oră după ce, din cauza furtunii, bucăţi mari din stânci au căzut pe carosabil. Până când şoseaua a fost eliberată, s-a circulat alternativ.

Şi podul ce traversează râul Prahova, între Breaza şi Comarnic, e în pericol. Apa a spălat terasamentul la baza unuia dintre piloni şi a creat un gol imens. Pentru că maşinile treceau doar pe o pojghiţă de asfalt, care se putea rupe în orice moment, autorităţile au decis să restricţioneze traficul.

Iar vremea nu dă semne că s-ar îmbunătăţi. Codul galben de ploi a fost extins în mai mult de jumătate de ţară până miercuri seară. Iar Constanța şi Tulcea sunt vizate de un cod portocaliu.