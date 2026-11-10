Avertizarea meteorologică este de nivel maxim – cod roșu – și vizează vântul puternic și precipitațiile provocate de ciclonul Charles.



Potrivit MAE, condiţiile meteorologice nefavorabile vor afecta sudul şi centrul Portugaliei Continentale (regiunile Coimbra, Santarém, Lisabona, Portalegre, Évora, Beja, Setúbal şi Faro), respectiv regiunea muntoasă şi coasta sudică a insulei Madeira.

În acest context, MAE recomandă cetăţenilor români evitarea deplasărilor care nu sunt necesare, respectarea cu stricteţe a recomandărilor şi instrucţiunilor autorităţilor locale, precum şi consultarea informaţiilor actualizate emise de Serviciul Portughez de Protecţie Civilă (https://prociv.gov.pt).

MAE reaminteşte cetăţenilor români că pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Lisabona: +351 21 396 6463, +351 21 396 0866, +351 21 397 2648, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate în regim de permanenţă de operatorii Call Center.

Totodată, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă, au la dispoziţie şi telefonul de urgenţă al Ambasadei României la Lisabona: +351 927 411 628.

MAE recomandă consultarea paginilor web https://lisabona.mae.ro/ şi https://www.mae.ro/ şi reaminteşte faptul că cetăţenii români care se deplasează în străinătate au la dispoziţie aplicaţia „Călătoreşte informat” (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mae.alerte&hl=ro, https://apps.apple.com/ro/app/c%C4%83l%C4%83tore%C8%99te-informat/id6452016795), care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.