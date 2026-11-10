Mâinile sunt alcătuite din tendoane, oase mici, mușchi și nervi care traversează o zonă centrală, reprezentată de încheietura mâinii. Aceste structuri sunt deosebit de vulnerabile la mișcările repetitive, chiar și atunci când acestea sunt foarte mici, potrivit CNN.

Miile de gesturi pe care le facem zilnic, în special tastarea și derularea conținutului pe telefon, pot duce în timp la suprasolicitarea mâinilor și a încheieturilor.

Trei afecțiuni asociate utilizării excesive a telefonului

Există trei afecțiuni principale care pot fi asociate cu folosirea excesivă a smartphone-ului.

„Trigger finger” apare atunci când tendonul care permite îndoirea degetelor se inflamează, ceea ce poate face ca un deget să rămână blocat într-o anumită poziție. „Tenosinovita De Quervain” este o afecțiune caracterizată prin inflamarea și iritarea celor două tendoane situate de-a lungul degetului mare. „Sindromul de tunel carpian” apare atunci când nervul median, principalul nerv care ajunge la nivelul mâinii, este comprimat în zona încheieturii.

Pe lângă aceste afecțiuni, mișcările repetitive pot provoca și ceea ce este cunoscut drept „smartphone pinkie”, un fenomen care nu este considerat propriu-zis o afecțiune medicală.

Acesta presupune apariția unei adâncituri temporare la nivelul degetului mic, ca urmare a modului în care telefonul este ținut în mână.

Dr. Ariel Williams, chirurg ortoped specializat în chirurgia mâinii și a membrului superior la Yale Medicine, observă o creștere a numărului de pacienți care spun că telefoanele mobile le-au agravat simptomele sau că problemele au apărut odată cu schimbarea modului în care folosesc dispozitivele.

Potrivit acesteia, cauza este probabil o combinație între mișcările repetitive efectuate în timpul utilizării telefonului și menținerea mâinilor într-o anumită poziție pentru perioade îndelungate.

Toate aceste obiceiuri exercită o presiune suplimentară asupra oaselor, articulațiilor, ligamentelor și tendoanelor și pot produce modificări care duc, în cele din urmă, la creșterea presiunii asupra nervilor.

Deocamdată, este prea devreme pentru a stabili dacă tehnologia afectează mai mult mâinile sau încheieturile. Problemele pot apărea la nivelul ambelor zone și, uneori, pot avea legătură chiar și cu structurile din zona coatelor.

Mâinile și încheieturile sunt extrem de complexe, iar mișcările foarte mici, repetate în mod constant, pot genera o suprasolicitare.

Fiecare derulare a ecranului sau mesaj trimis contribuie, în timp, la această presiune.

Impactul tehnologiei asupra gâtului

Mâinile și încheieturile nu sunt singurele zone ale corpului afectate de utilizarea îndelungată a dispozitivelor electronice. Gâtul este o altă regiune supusă unei presiuni considerabile în urma interacțiunii constante cu tehnologia.

Termenul „tech neck” descrie simptomele asociate durerilor provocate de menținerea unei poziții incorecte în timpul utilizării telefonului sau laptopului.

Printre manifestări se numără durerea în partea din spate a gâtului, senzația de tensiune sau rigiditate în zona posterioară și laterală a acestuia, reducerea mobilității și apariția durerilor de cap.

Această problemă necesită tot mai multă atenție, în contextul în care numeroase activități cotidiene sunt realizate acum prin intermediul telefoanelor mobile.

Kelly Robinson, fizioterapeut specializat în ergonomie, care activează în Dubai, Emiratele Arabe Unite, atrage atenția că smartphone-ul și laptopul au devenit prezențe constante în viața oamenilor, atât în activitățile profesionale, cât și în cele personale. Tendința este accentuată și de dezvoltarea inteligenței artificiale.

Cum poate provoca tehnologia dureri de cap și oboseală

Efectele utilizării dispozitivelor electronice asupra gâtului pot fi semnificative. Această zonă adăpostește numeroși nervi și căi neuronale importante, iar suprasolicitarea ei poate contribui la apariția durerilor de cap și a oboselii.

De fiecare dată când capul este înclinat înainte, de exemplu pentru a privi ecranul telefonului, presiunea exercitată asupra structurilor cervicale crește.

Cercetările arată că o modificare de numai 10 sau 20 de grade a unghiului gâtului, atunci când privim în jos spre telefon, poate crește considerabil solicitarea articulațiilor din partea inferioară a coloanei cervicale.

Potrivit lui Kelly Robinson, înclinarea capului la un unghi de 30 de grade poate tripla sarcina exercitată asupra structurilor gâtului, ajungând la aproximativ 15-20 de kilograme.

Cum pot fi prevenite aceste probleme

Există câteva măsuri simple care pot fi integrate în rutina zilnică pentru a reduce durerile și suprasolicitarea provocate de utilizarea tehnologiei, explică Kelly Robinson.

1. Folosirea alternativă a ambelor mâini

Ținerea constantă a telefonului într-o singură mână concentrează presiunea asupra aceleiași zone și poate favoriza apariția leziunilor cauzate de mișcările repetitive. Alternarea mâinilor ajută la distribuirea efortului și la reducerea solicitării.

2. Apropierea scaunului de birou

Poziția scaunului influențează semnificativ postura. Atunci când acesta este prea departe de birou, corpul tinde să se aplece în față, iar gâtul și spatele ajung într-o poziție incorectă, cu umerii și coloana rotunjite.

Apropierea scaunului de birou poate contribui la menținerea unei poziții mai drepte, cu condiția ca spațiul de lucru să fie amenajat corespunzător.

3. Utilizarea unui suport pentru laptop

Un suport pentru laptop permite ridicarea ecranului la nivelul privirii, reducând nevoia de a înclina capul în jos. Folosirea unei tastaturi și a unui mouse wireless poate îmbunătăți suplimentar poziția de lucru, evitând menținerea brațelor și a ochilor în unghiuri incomode.

4. Activarea musculaturii spatelui

Exercițiile de tip ramat cu bandă elastică pot activa musculatura spatelui înainte de începerea unei zile lungi petrecute la birou. Acestea ajută la menținerea unei poziții mai drepte și reduc tendința corpului de a adopta o postură cocoșată.

5. Întinderea brațelor și a spatelui

Un alt exercițiu simplu presupune unirea mâinilor la spate și aplecarea ușoară a trunchiului înainte. Mișcarea contribuie la întinderea musculaturii din partea superioară a spatelui și ajută la menținerea capului într-o poziție mai corectă.

Utilizarea telefonului și a laptopului face parte din viața de zi cu zi, însă mișcările repetitive și postura incorectă pot avea efecte cumulative asupra organismului. Adoptarea unor obiceiuri simple, precum alternarea mâinilor, ajustarea poziției de lucru și efectuarea regulată a exercițiilor de întindere, poate contribui la reducerea disconfortului și la prevenirea problemelor asociate utilizării excesive a tehnologiei.