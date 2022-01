Arafat: Situaţia infectărilor nu este îngrijorătoare. E posibil să ajungem la 1.000 de pacienți la ATI

Agerpres

Raed Arafat, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, consideră că situaţia actuală a infectărilor cu noul coronavirus în România nu este una îngrijorătoare, dar necesită precauţie pentru următoarele două-trei săptămâni.

"Eu nu aş categorisi îngrijorătoare, nu este îngrijorătoare, este o situaţie care necesită precauţie pentru următoarele două-trei săptămâni, până atingem vârful şi după care vedem că începem să scadă", a precizat Arafat, joi, într-o conferinţă de presă.

Potrivit acestuia, regulile sanitare, mai ales purtarea măştii de protecţie, trebuie respectate.

"Faptul că varianta Omicron este o variantă mai puţin cu impact patogen, adică este cu impact mai puţin din punct de vedere al gravităţii, este un lucru pozitiv. Normal că trebuie să rămânem precauţi. (...) Trebuie monitorizat, trebuie adaptat, trebuie respectate regulile de bază şi pentru asta insistăm mai ales pentru regula purtării măştii, care considerăm că este poate cea mai eficientă metodă, cu excepţia vaccinări, care, din nou, poate preveni ajungerea într-o stare gravă, la terapie intensivă şi chiar decesul la unele cazuri. În rest, aşteptăm să vedem care va fi evoluţia şi probabil că o să scadă complet numărul cazurilor Delta şi vom avea preponderent, adică marea majoritate a cazurilor, Omicron", a explicat secretarul de stat.

În ceea ce priveşte infectările cu noul coronavirus în rândul medicilor şi asistenţilor medicali, Arafat afirmă că nu se poate spune că cifrele actuale reprezintă "un impact major" pe plan naţional.

"Nu putem să spunem că cifrele reprezintă un impact major pe plan naţional. Sunt unele spitale care au într-adevăr un număr de medici sau asistenţi care sunt carantinaţi - izolaţi", a susţinut şeful DSU.

Arafat: Este posibil săptămâna viitoare să depăşim 1.000 de cazuri la ATI

Raed Arafat a precizat în situaţia în care va continua creşterea numărului de cazuri de infectări cu noul coronavirus este posibil ca săptămâna viitoare să se ocupe peste 1.000 de paturi în secţiile de terapie intensivă.

"Creşterea asta este cea care o monitorizăm şi urmărim. Dacă continuăm această creştere, este posibil că săptămâna viitoare să ajungem la 1.000 sau să depăşim 1.000 de cazuri de terapie intensivă. Acest lucru se va reflecta, bineînţeles, cu transferurile între judeţe şi cu acoperirea nevoii prin transferul unui pacient la alt judeţ, care are paturi libere, dacă judeţul respectiv nu mai are. Pentru asta activează şi lucrează echipa medicală de la Centrul Naţional de Conducere şi Coordonare a intervenţiei. Decesele - din păcate, în ultimele zile am avut creşteri la decese. Astăzi avem 71 de decese, ieri, dacă nu greşesc, au fost peste 90 de decese, deja în jur la 90 de decese au fost ieri", a spus secretarul de stat, la o conferinţă de presă.

Joi am avut pentru a doua zi consecutiv peste 30.000 de cazuri noi.