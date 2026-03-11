Incendiul a izbucnit în zona industrială din cartierul Aradul Nou şi a fost anunţat la 112 înainte de ora 8:00, iar pompierii au trimis mai multe autospeciale de stingere.

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta prin ardere generalizată, cu degajări mari de fum, a anunţat ISU.

„Din cauza cantităţii semnificative de fum rezultat, a fost transmis un mesaj de avertizare a populaţiei prin sistemul RO-ALERT pentru persoanele aflate în zona din proximitatea locului intervenţiei. La faţa locului intervin echipaje ale ISU Arad, cu un dispozitiv format din şase maşini de stingere, o ambulanţă SMURD, un echipaj de descarcerare şi o autoscară. În sprijinul pompierilor arădeni acţionează şi echipaje ale ISU Timiş, cu două maşini de stingere", a informat ISU Arad.

Deocamdată nu au fost raportate victime.