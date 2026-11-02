Termoenergetica anunță că se fac pregătiri pentru repornirea centralelor București Vest și Progresu, însă sistemul de termoficare funcționează în continuare cu dificultăți, relatează News.ro.

Potrivit reprezentanților Termoenergetica, în prezent, 71% dintre asociațiile de proprietari primesc apă caldă și căldură la parametri corespunzători. Pentru restul de 29%, furnizarea agentului termic nu se desfășoară în condiții normale.

Situația este provocată de problemele capacităților de producție a energiei termice. În București funcționează patru centrale electrotermice administrate de ELCEN, companie aflată în subordinea Ministerului Energiei: București Sud, București Vest, Grozăvești și Progresu.

Când vor fi repornite centralele București Vest și Progresu

Centrala București Vest, care alimentează Sectorul 6, este în continuare oprită pentru reparații. Lucrările au fost necesare după două avarii majore, însoțite de incendii, produse în primăvara acestui an. Repornirea este programată pentru luna noiembrie.

În cazul centralei Progresu, care deservește Sectorul 4 și o mare parte din Sectorul 5, ELCEN efectuează în prezent manevrele tehnice necesare pentru reluarea funcționării, în coordonare cu Termoenergetica.

Pornirea centralei are loc după finalizarea unor lucrări importante de modernizare a rețelei de termoficare, finanțate prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM). Investițiile ar urma să îmbunătățească infrastructura și eficiența sistemului de termoficare.

Sunt probleme și la centralele București Sud și Grozăvești

Nici centralele care funcționează în prezent nu reușesc să asigure peste tot parametrii solicitați.

La București Sud, care deservește sectoarele 2 și 3, precum și o parte din Sectorul 4, temperatura agentului termic livrat nu a atins nivelul solicitat de Termoenergetica. Compania a transmis centralei parametrii necesari privind debitul, presiunea și temperatura.

Odată cu repornirea centralei Progresu, o parte din necesarul de energie termică va fi preluat de aceasta, ceea ce ar urma să îmbunătățească funcționarea centralei București Sud.

Probleme sunt și la centrala Grozăvești, care alimentează sectoarele 1, 5 și 6. În condițiile actuale, aceasta nu poate asigura necesarul de energie termică pentru toate cele trei sectoare. Pentru îmbunătățirea furnizării sunt necesare repornirea centralei București Vest și punerea în funcțiune a centralei Grivița.

Termoenergetica precizează că unele asociații de proprietari au ales să amâne pornirea încălzirii și au închis vanele de alimentare de la baza blocurilor.

Furnizarea căldurii în sistemul centralizat din București a început pe 16 octombrie, după ce temperaturile exterioare au îndeplinit condițiile necesare.