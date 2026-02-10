Reprezentanții Termoenergetica au la anunțul președintelui PSD București, Daniel Băluță, privind convocarea unei ședințe extraordinare a CGMB pe această temă.

„Suntem PRO corectitudine și transparență! E deja inclus și pus în aplicare un mecanism de ajustare a facturii în situațiile în care parametrii de furnizare nu sunt respectați", au transmis oficialii companiei pe Facebook.

Conform Termoenergetica, obligațiile furnizorului includ livrarea apei calde la 55-60 grade Celsius (cu abatere de +/- 5 grade) și acordarea de despăgubiri pentru întreruperi din vina companiei. Consumatorii pot contesta facturile și beneficia de reducere când temperatura medie a apei calde scade sub 50 de grade, furnizorul fiind obligat să comunice temperatura medie lunară la cerere.

Metodologia de diminuare este prevăzută în Ordinul 91/2007 al ANRSC.

Daniel Băluță anunțase convocarea CGMB pentru 24 februarie pentru a dezbate un proiect prin care apa caldă să fie plătită doar la temperatura contractuală, cu diminuarea prețului conform formulei de calcul stabilite prin regulament în caz de neconformitate.