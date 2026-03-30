Mașina în care se aflau a derapat pe șoseaua umedă și a ajuns pe contrasens unde a fost lovită succesiv de un camion și un TIR care circulau regulamentar.

Vehiculul a fost pur şi simplu zdrobit.

Apelul la 112 a fost făcut dimineață la 8, când, pe o ploaie măruntă, în zona localității Sânpaul, la aproape 25 de kilometri de Cluj-Napoca,

5 vieţi au fost secerate într-o fracţiune de secundă.

În mașină se aflau doi tați - printre care și șoferul - și fiii lor, doi adolescenți, de 16, respectiv 17 ani, dar și o a cincea persoană. Erau rude și lucrau ca zilieri în construcții.

Cauza accidentului

Potrivit celor care anchetează această tragedie șoferul ar fi pierdut controlul într-o curbă, a trecut peste linia continuă și a intrat pe contrasens.

În acel moment mașina a agățat partea din spate a unui camion. Din impact, autoturismul s-a răsucit pe șosea și a fost proiectat şi într-un TIR.

Practic maşina mică a fost spulberata între cele două vehicule de mare tonaj. Mai multe echipaje de la descarcerare au intervenit la faţa locului.

Paul Olar, ISU Cluj: "5 victime încarcerate într-un autoturism puternic avariat. Din nefericire,s cei 5 bărbați prezentau leziuni incompatibile cu viața."

Cel aflat la volan ar fi împlinit mâine 39 de ani iar unul dintre adolescenți -care era fiul său- urma să-și serbeze curând majoratul.

Iulian Timșa, IPJ Cluj: "În continuare se fac cercetări pentru a vedea ce s-a întâmplat. Cei doi conducători de camion au fost testați cu aparatul etilotest rezultatele fiind negative."

Pe lângă cercetările făcute de poliţişti, și inspectorii de muncă au intrat pe fir.

Corina Gavriluț, purtător de cuvânt ITM Cluj: "Având în vedere că este un accident soldat cu mai multe decese. Inspectoratul Teritorial de Muncă Cluj s-a autosesizat și va face demersurile necesare."

Andrei Potra este specialist în conducere defensivă. Spune că deși atunci când ai viteză, într-o curbă, este dificil să îți păstrezi calmul, totuși, câteva lucruri ne pot salva viața.

Andrei Potra, specialist în conducere defensivă: "Dacă pierdem controlul mașinii, mașina derapează, important este să nu bruscăm comenzile, să încercăm să recâștigăm aderența”.

În urma accidentului, traficul între Cluj-Napoca și Zalău a fost blocat câteva ore pe ambele sensuri.