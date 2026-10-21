"Mi se pare o sfidare pentru toţi oamenii decenţi din Ministerul Afacerilor Interne să le pui şef un condamnat. Dar PSD atât a putut. Sper ca măcar în funcţia de prefect să nominalizeze o persoană cu capul pe umeri şi să continue două proiecte importante pentru această instituţie", a scris Nistor pe pagina sa de Facebook, potrivit Agerpres.

Marian Neacșu a fost condamnat definitiv de judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție, în 2016, la șase luni închisoare cu suspendare, pentru săvârșirea infracțiunii de conflict de interese, după ce și-a angajat nelegal fiica la biroul său de parlamentar. Cu toate acestea, fostul ministru al Justiției, Radu Marinescu (PSD), a explicat în 2025 că Neacșu a fost reabilitat, ceea ce înseamnă că, din punct de vedere juridic, efectele condamnării au fost înlăturate după îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege.

Premierul Luca Niculescu a fost întrebat despre prezența lui Marian Neacșu pe lista sa de miniștri, ca șef al Internelor, dar și ca unic vicepremier. „Marian Neacșu a fost ministru în multe dintre guvernele pe care le-am văzut în ultimii ani, este un om competent în administrația română și va fi vicepremier în guvernul acesta”, a mai adăugat Luca Niculescu.

Guvernul premierului Luca Niculescu a fost învestit în Parlament, marți, cu 280 de voturi de la PSD, PNL și UDMR.

Andrei Nistor a mai adăugat că îşi oferă sprijinul, dacă e necesar, pentru implementarea proiectului de digitalizare, pentru care a fost aleasă deja soluţia tehnică.

"E totul pregătit, fonduri obţinute de la PMB, soluţia tehnică e aleasă. Tot ce trebuie făcut e să nu o blocheze. Îmi ofer sprijinul, gratuit, în caz de nevoie", a transmis Nistor.

Ce spune despre un nou sediu al Prefecturii

Andrei Nistor propune soluţii şi pentru obţinerea unui sediu al instituţiei, în condiţiile în care Prefectura plăteşte în prezent 50.000 euro lunar către RAAPPS pentru chirie plus utilităţi.

"O hoţie pe faţă. Asta în condiţiile în care există o hotărâre de guvern din 1994 prin care PMB trebuie să achite toate costurile locative ale Prefecturii. Soluţiile sunt simple, mai ales într-un guvern full PSD: Guvernul transferă clădirea actuală (str. Batişte 13, fosta ambasadă SUA) către MAI, cu destinaţie clară; Prefectura se mută în fosta Primărie S5, recent amenajată (bd. Elisabeta 29-31); Prefectura se mută înapoi de unde a plecat, în PMB", se arată în postare.

Nistor le mulţumeşte colegilor din Prefectură pentru perioada în care au lucrat împreună.

"Am trecut printr-o reorganizare a instituţiei, prin diverse situaţii de urgenţă şi prin multe provocări. Am descoperit aici şi funcţionari profesionişti. Sper ca următorul prefect să îi lase să-şi facă treaba, căci ştiu ce au de făcut. Să îi sprijine şi să nu îi încurce", a subliniat el.