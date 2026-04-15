Părinții care au făcut reclamații au început să observe acasă că cei mici au schimbări de comportament.

Au început să se intereseze ce se întâmplă cu ei la grădiniță. Au aflat cu groază că ar fi fost loviți peste față, ar fi fost ținuți cu mâinile la spate și chiar ar fi fost puși să se bată între ei.

Într-o înregistrare făcută de o fostă angajată se aude cum unul dintre copilași plânge fără oprire, iar educatoarea îi spune că l-ar trimite pachet acasă și i-a cerut cuiva din încăpere să îi pună mâna peste gură.

Problemele ar dura de un an de zile, iar polițiștii au deschis, deocamdată, un dosar penal pentru purtare abuzivă.

Grădinița este una privată și aparține de Mitropolia Olteniei. Instituția a anunțat că a convocat pentru mâine comisia de disciplină și va lua declarații de la cei implicați.