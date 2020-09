Analiză: Peste 400.000 de oameni au concurat pentru 90.000 de joburi în ultimele trei luni

400 de mii de oameni au concurat pentru 90 de mii de joburi în ultimele trei luni, potrivit centralizării făcute de o platformă de recrutare online.

Marea surpriză o reprezintă tinerii între 18 și 24 de ani mai dornici ca oricând să intre pe piața muncii. Cele mai căutate domenii rămân vânzările, producția, IT-ul și domeniul bancar.

Deşi are numai 21 de ani, Lucian şi-a căutat două luni un loc de muncă. Acum este angajat la o companie imobiliară. A fost norocos, pe locul lui se băteau alţi 200 de candidaţi.

Lucian Udrescu: ”Motivele pentru care am vrut să mă angajez la o vârstă mai fragedă au fost independenta, să nu mai cer bani părinţilor, să pot să mă descurc singur, să îmi dezvolt o carieră pe cont propriu”.

Alexandru este student în ultimul an la Facultatea de Telecomunicaţii din Oradea, iar anul acesta şi-a petrecut vacanța căutând un loc de muncă. Acum face practică la un producător de componente auto şi este plătit.

Alexandru Bercea, student: "Am ales să lucrez, în loc să merg în excursii, gen la mare, la munte. M-am gândit şi la viitorul meu şi m-am gândit că ar fi ok să acumulez o anumită experienţă în domeniul meu. Îmi place foarte mult acest domeniu şi aş vrea să rămân aici şi după intership".

Bogdan Badea, director companie de recrutare: ”Segmentul 18-24, marea noastră surpriză în ultimele trei luni de zile. Unii îşi dau seama că s-ar putea să piardă primul tren pentru că şi cei care au un an, doi, trei de experienţă rămân fără un loc de muncă. Cred că tinerii se gândesc: Dar eu, care nu am nicio experienţă, eu am vreo şansă?"

Ioan Hosu, sociolog profesor UBB Cluj: ”Indică o dorinţă de a se încadra mai rapid în zona populaţiei active, lucru de care societatea ar trebui să fie mulţumită pentru că în foarte multe zone există un deficit de forţă de muncă”.

Până la găsirea unui serviciu, doritorii îngroaşă rândurile şomerilor.

Ciprian Boșca, purtător de cuvânt AJOFM Cluj: ”Numărul persoanelor pe care le avem în evidenţă evident a crescut faţă de anul trecut, şi şomerii indemnizaţi şi cei care provin din muncă şi cei care caută un loc de muncă”.

