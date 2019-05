Ambasador: „Probabil la summitul UE din iunie se va anunţa o primă intrare în Schengen”

Agerpres

Intrarea României în spațiul Schengen ar putea fi anunțată după summitul care va avea loc în iunie la Bruxelles, a declarat joi seara ambasadorul român în Germania, Emil Hurezeanu.

„Probabil şi UE are erorile ei, probabil şi-a autonomizat în aceşti mulţi de funcţionare nişte nuclee de putere care par mai depărtate de statele membre şi de cetăţeni, dar suma, la capăt, când tragem linia, ne obligă pe noi, românii, să constatăm că în ultimii 10-12 ani facem parte din cea mai bună constelaţie statală, regională, federativă, de alianţă pe care am avut-o vreodată. Am fost egalii Franţei şi suntem egalii Franţei, ai Germaniei. Probabil la summitul din iunie se va anunţa şi o primă intrare în Schengen, cu aeroporturile. Se mai opune domnul Rutte?! Nicăieri nu e pace, nu domneşte armonia şi nu e bătaie de flori la şosea", a declarat Emil Hurezeanu, la Digi24, informează News.ro.

Premierul olandez Mark Rutte a declarat joi, la summitul UE de la Sibiu, că România va fi pregătită de admiterea în spaţiul Schengen când se va conforma regulilor statului de drept şi democraţiei, el considerând că în prezent ţara noastră nu merge în direcţia corectă.

Întrebat când va fi România considerată pregătită pentru a fi admisă în spaţiul Schengen, Rutte a declarat: „Când vă veţi conforma tuturor regulilor statului de drept, democraţiei. Nu mergeţi în direcţia corectă în acest moment".

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, răspunzând unei întrebări, că a pus „de nenumărate ori" în discuţie chestiunea integrării în Spaţiul Schengen şi va discuta şi în cursul zilei cu liderii europeni acest subiect. El a atras însă atenţia că sunt politicieni care au atacat justiţia şi chiar şi instituţiile europene, astfel că au apărut acele discuţii despre statul de drept din România. „(...) pot să vă promit că peste puţin timp, probabil nu astăzi, dar peste puţin timp vom fi şi în Schengen şi vom scăpa şi de MCV", a spus Iohannis.

„Vedeţi, am muncit enorm de mult şi această chestiune - Schengen - am pus-o în discuţie de nenumărate ori şi fiţi siguri că şi astăzi voi discuta cu liderii europeni despre Schengen. Însă, vedeţi că lucrurile nu merg întotdeauna aşa cum ne imaginăm, avem politicieni care, din păcate, au arătat Europei că nu avem numai o faţă frumoasă, avem şi politicieni care atacă justiţia, din păcate, avem politicieni care, din păcate, atacă chiar şi instituţiile europene şi în aceste condiţii, din păcate, în loc să mergem mai departe, să fim acceptaţi cu totul, şi inclusiv în Spaţiul Schengen, au apărut acele discuţii despre statul de drept din România, discuţii care, evident, au fost antamate de politicienii noştri care vor altceva decât binele României. Românii îşi doresc să fie europeni şi vă promit că vom rămâne şi pot să vă promit că peste puţin timp, probabil nu astăzi, dar peste puţin timp vom fi şi în Schengen şi vom scăpa şi de MCV", a spus Iohannis.

