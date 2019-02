Carmen Dan, despre Schengen: "Voi pune în discuţie tema în marja reuniunii informale JAI"

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat marţi că va pune în discuţie tema aderării României la Schengen în marja reuniunii informale a Consiliului JAI care va avea loc la Bucureşti.

"Este o întâlnire extraordinar de importantă, prima în domeniul pe care îl gestionez, sub preşedinţia României. În marja reuniunii informale, eu voi avea şi bilaterale cu miniştrii care în mod constant de-a lungul vremii s-au poziţionat împotriva aderării. N-aş vrea să le numesc. Aş vrea să pun în discuţie această temă, pentru că este momentul propice, spun eu, să spunem că România şi-a îndeplinit absolut toate condiţiile tehnice pentru aderare.

A accepta acum să fim evaluaţi pe Schengen atât timp cât legislaţia europeană spune că vom fi evaluaţi după decizia de aderare înseamnă că am accepta că undeva s-a strecurat o greşeală tehnică şi de aceea când am avut posibilitatea să vorbesc despre această temă în comisia LIBE am făcut precizări", a spus Carmen Dan la Antena 3, potrivit Agerpres.

Ea a explicat că are toate argumentele necesare pentru a justifica această abordare.

"Vorbim de spaţiul Schengen şi cei mai mulţi dintre români se gândesc la aderare, ştiu care este situaţia României, ştiu care este situaţia Bulgariei şi ştiu că această situaţie trenează din 2011, pe nedrept. Vorbim despre un dosar pe care am considerat că este necesar să-l scot din acest sertar în care stătea de mult timp, plin de praf şi să-l pun pe masă, pentru a şti încă o dată care este poziţia miniştrilor de interne referitor la acest subiect", a afirmat Dan.

Citește și Cum au fost avertizați în Parlamentul European miniștrii Carmen Dan și Tudorel Toader

Ministrul a precizat că totuşi nu se va putea obţine vreun vot în urma acestei reuniuni.

"Însă într-un JAI informal nu vom putea să forţăm un vot (...), dar vom putea obţine acea concluzie şi vom putea să răspundem întrebărilor şi eu mă aştept să fie întrebări din partea celor care probabil încă mai au motive să găsească tot felul de argumente pentru a se opune aderării", a adăugat ministrul.

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer