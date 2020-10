Alexandra Dinu revine la PRO TV, în echipa ”Românii au talent”. Ce a determinat-o să se întoarcă

Alexandra Dinu revine la PRO TV si se alătură echipei “Românii au talent”. La începutul carierei sale producea şi prezenta emisiunea ProMotor, iar din anul 2004 a început să-şi creioneze o carieră de succes în cinematografie, odată cu mutarea în Italia.

Actriță cu o experiență notabilă în arta spectacolului, Alexandra va lua loc la masa juriului în locul lui Mihai Petre, mai ales că îşi dorea demult să revină la prima ei pasiune - televiziunea.

Cel mai aşteptat şi iubit show de televiziune se pregăteşte să revină cu cel de-al 11-lea sezon.

Şi se anunţă un sezon promiţător, plin de talente, dar care aduce şi alte schimbări.

Vom afla ce aşteptări are de la noua ei postură, de jurat, dar şi ce a mai făcut între timp, chiar de la Alexandra Dinu.

Se pregăteşte să revină la prima ei pasiune - televiziunea!

Şi va reveni în forţă, la cea mai aşteptată şi apreciată emisiune din ţara noastră - "Românii au talent".

”Mă aștept să mă emoționez alături de ei”

Alexandra Dinu a vorbit despre această experiență, de jurat, despre care spune că va fi una emoționantă.

”Mi-am propus să fiu eu, cu tot bagajul meu emotiv, cu toată experiența mea de viață. Mă aștept să descopăr talente, mă aștept să mă emoționez alături de ei, mă aștept să văd foarte mulți oameni talentați, pentru că m-am uitat la câteva ediții trecute și am fost plăcut surprinsă pentru că avem foarte mulți oameni talentați”, a spus Alexandra.



”Este pentru prima oară și este o mare provocare pentru mine.

Am mai avut oferte de a mă întoarce în TV, dar nu am găsit proiectul potrivit, care să-mi placă. Alt lucru care a contat foarte mult a fost bunica mea, pe care am pierdut-o de curând, era super fan al acestei emisiuni și mi-a spus ”de ce nu prezinți și tu acest fel de emisiune?”, ”nu mi-au propus”, îi spuneam eu și imediat după ce am pierdut-o pe ea a venit și această propunere. Am luat-o ca un semn”, a povestit Alexandra Dinu.

”Am emoții”, a recunoscut ea. ”Abia aștept să mă întâlnesc cu colegii de juriu, săptămâna viitoare. Vreau să fiu cu sufletul acolo, vreau să fiu cu sufletul acolo, vreau să fiu deschisă, vreau să trăiesc ce aud. Concurenților nu trebuie să le fie teamă de mine”, a mai spus Alexandra.