„Românii au talent”, sezonul 11. Actrița Alexandra Dinu va fi noul jurat

Sezonul 11 aduce o schimbare în juriul show-ului Românii au talent! Alexandra Dinu se alătură echipei!

8 orașe #unusiunu a străbătut caravana talentului pentru a-i găsi pe acei români pregătiți să strălucească în lumina reflectoarelor noului sezon! Am tras linie și ne pregătim de startul filmărilor, de momentul în care fiecare dintre cei care au trecut de etapa preselecțiilor, vor demonstra în fața jurațiilor că sunt gata să cucerească publicul!

Sezonul 11 va fi încărcat de talente de neuitat, de români dornici să fie pe scenă și de multe surprize. Prima noutate a acestui sezon, de care telespectatorii vor avea parte, este o modificare în componența juriului. Dacă la startul emisiunii, făcea parte din gașca juraților, alături de Andi Moisescu și Andra, iar în urmă cu doi ani revenea alături de aceștia și Florin Călinescu, în acest sezon renumitul dansator și coregraf Mihai Petre nu va face parte din echipa juriului!

În sezonul 11 al show-ului Românii au talent, Alexandra Dinu va fi noul jurat, în locul lui Mihai Petre



În locul lui, la masa juriului se alătură Alexandra Dinu, o actriță cu o experiență notabilă în arta spectacolului. Dacă la începutul carierei impresiona telespectatorii cu faptul că producea și prezenta emisiunea ProMotor la PRO TV, din anul 2004 a început să își creioneze un nume în serialele și filmele internaționale, odată cu mutarea în Italia. De-a lungul carierei a jucat în 10 seriale de televiziune în Italia și a jucat alături de actori, precum Adrien Brody și Antonio Banderas.

Alexandra Dinu ne asigură ca la masa juraților, va îmbina empatia cu exigența și că se va folosi de toate cunoștințele acumulate de-a lungul carierei pentru a oferi răspunsurile potrivite și sfaturile necesare pentru concurenții care mai au de învățat.

Înaintea de a cunoaște ceilalți membrii ai juriului și de a începe filmările, Alexandra declară: ”Televiziunea a fost prima mea pasiune, dar când am descoperit filmul, am știut că locul meu era acolo. În ultimii ani, am primit numeroase propuneri din televiziune, dar nu am simțit că era nici locul și nici timpul potrivit. Am știut mereu că va veni o zi când voi reveni în televiziune, iar când am primit propunerea pentru Românii au talent, cel mai bun show de entertainment, am știut că ACUM este momentul! Este o nouă experiență pe care o aștept cu entuziasm. Abia aștept să povestesc despre această perioadă odată ce vom începe treaba!”

Ce spune Mihai Petre despre faptul că nu va mai face parte din juriul Românii au talent din sezonul 11



Mihai Petre a scris pe Instagram un mesaj emoționant în care a anunțat că nu va mai face parte din juriul „Românii au talent” în sezonul 11.

„Sezonul 11 Românii Au Talent nu mă va mai gîsi la masa juriului. Experiența Românii au talent este fantastică. Am fost martor și am jurizat reprezentații de nivel mondial și am avut ocazia să lucrez cu o echipă fantastică”, a mai scris el.

Mihai Petre a mulțumit întregii echipe și colegilor lui pentru experiența de a fi jurat în cadrul acestei emisiuni.

„Mult succes în noul sezon și în noua formulă! Vă asigur că ne vom revedea curând”, a mai adăugat renumitul dansator și coregraf.

Românii au talent - #unusiunu