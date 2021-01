Sezonul 11 Românii au Talent începe în 5 februarie, la ProTV. Spectacol la dublu în fiecare săptămână

Talent din cale afară, jurați fără egal și cei mai iubiți prezentatori... rețeta unui sezon spectaculos al celui mai iubit show de divertisment din România.

Un an am așteptat să-i revedem, iar de acum timpul nu mai are răbdare: sezonul 11 începe pe 5 februarie!

Andi Moisescu, Andra, Florin Călinescu și Alexandra Dinu i-au jurizat pe acei concurenți care și-au luat destinul în mâini și au vrut să fie cunoscuți celor de acasă prin talentul lor. Dansatori surprinzători, voci de neuitat, momente de magie sau sport neașteptate și reprezentații nemaivăzute au reușit să scrie povestea viitorului sezon.

Pavel Bartoș și Smiley au stat în culise și i-au încurajat pe concurenți înainte de intrarea pe scenă. Ca de fiecare dată, bucuria celor care au primit cel puțin 3 de DA și au ajuns în etapa următoare a fost sărbătorită!

Vestea că din 5 februarie ne vom revedea a adus deja o mare bucurie! Aceasta este completată de faptul că în acest sezon... spectacolul este la dublu. Cel mai cunoscut show de divertisment revine cu 2 ediții pe săptămână!

Mai puțin de o lună! Mai mult de o ediție! Un sezon unu și unu în care talentul va fi la el acasă. Nu ratați, pentru a unsprezecea oară, startul Românii au talent!