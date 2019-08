Alegerea rechizitelor, principala bătaie de cap a părinților. Cât vor scoate din buzunar

Iar toamna mai aduce o provocare: mai sunt două săptămâni până la începerea anului şcolar şi alegerea rechizitelor este acum principala bătaie de cap pentru părinţi.

Pe rafturi, şi-au făcut loc ghiozdanele inteligente, penarele cu paiete şi instrumentele de scris personalizate. Cei care vor să fie în trend, trebuie să pună însă deoparte, peste 500 de lei.

Singuri sau însoţiţi de copii, cu liste în mâini dar mai ales înarmaţi cu răbdare, părinţii fac prima dată munca de documentare. Abia apoi cumpără. Alegerea este grea pentru că modelele sunt variate, iar copiii pretenţioşi.

Copil: „Îmi place acest ghiozdănel, să zic.”

Mama: „Acesta? Este foarte frumos, dar nu ştiu.”

Copil: „Îmi place să fiu aşa, mai girly.”

Femeie: „De obicei ele aleg, în funcţie de ce este la modă. Ce personaje, ce filme. Sunt tematice am observat, an de an se schimbă.”

Totuşi, prinţesele din Frozen rămân în topul preferinţelor, la fete.

Băieţii sunt sobri: se mulţumesc cu emoticoane şi maşini.

Este important însă că penarul să fie din aceeaşi colecţie cu ghiozdanul.

Caiete - între 1 şi 5 lei

Pixuri şi creioane - între 1 şi 14 lei

Penar - între 18 şi 120 de lei

Ghizdan - între 80 şi 200 de lei

Creioane de colorat, carioci - între 2 şi 80 de lei

Anul acesta, ghiozdanele inteligente i-au cucerit pe copii: pot fi conectate la telefonul mobil şi au o boxă, astfel încât elevul ascultă muzică în drum spre şcoală. Un asemenea rucsăcel costă 400 de lei.

La fel de căutat este şi modelul anti-furt.

Cristina Frunteș, manager librărie: „Are un fermoar în spate. Are şi o protecţie la tăiere, se taie mai greu, practic tot antifurt. Există şi o mufă USB, poate alimenta un telefon de la o baterie externă. ”

Din lista de cumpărături pentru un elev nu lipsesc nici instrumentele de scris.

Angajat librărie: „Avem stilouri pentru copii care scriu şi cu mâna stânguţă. Când scrie nu se murdăreşte. Pixuri personalizate care au şi touch-ul care se foloseşte la telefoane mobile. La modă anul acesta sunt paietele, şi la ghizdane, cât şi la penare.”

Pentru un elev de gimnaziu, de pildă, un părinte cheltuie în medie 500 de lei doar pentru rechizite şi ghiozdan.

Bărbat: „Băiatul este în clasa a 5-a. Doar pe rechizite am plătit undeva la 350. Astăzi am luat ghiozdanul undeva la 200.”



Copil: „Am ales ghiozdanul ăsta că e colorat. Anul ăsta mi-am înnoit tot. Sunt foarte entuziasmat.”

Școala începe pe 9 septembrie, aşadar nu vă lăsaţi tot salariul în concediu, dacă vreţi şi rechizite noi pentru cel mic.

