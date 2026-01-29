Afiș controversat cu „femei care fac curățenie în genunchi în timp ce băieții se distrează”. Reacția Leroy Merlin

Centrul FILIA a semnalat prezența unui afiș expus în magazinele Leroy Merlin care a stârnit controverse. În imagina cu pricina apar fete care fac curat în genunchi, în timp ce băieții se distrează.

Stirileprotv

Un afiș publicitar expus în magazinele Leroy Merlin din România a generat reacții critice din partea Centrului FILIA. Organizația feministă susține că mesajul transmis este sexist și contribuie la perpetuarea stereotipurilor legate de rolurile femeilor în familie.

În imaginea cu pricina este surprinsă o scenă de familie, cu mama și fiica care fac curățenie în genunchi, în timp ce tatăl și fiul sunt surprinși cântând și jucându-se.

Potrivit ONG-ului, materialul expus în magazinele Leroy Merlin sugerează că femeile ar avea rolul principal de a se ocupa de treburile casnice, în beneficiul bărbaților din familie. Organizația atrage atenția că astfel de reprezentări contribuie la presiuni sociale asupra femeilor, care ajung să petreacă zilnic ore întregi implicate în munca domestică. În plus, Centrul FILIA îndeamnă la retragerea afișului din magazinele de bricolaj.

Organizația feministă mai subliniază că fetele sunt educate încă de la vârste fragede să își asume acest tip de rol, fiind raportate aproape exclusiv la munca din spațiul familial.

Datele prezentate de ONG arată că 95% din femeile din România au declarat că ele sau o altă femeie din gospodărie sunt cele care fac curat în casă. 

Reacția Leroy Merlin

Lanțul de magazine cu produse de bricolaj a oferit o reacție oficială la acuzațiile primite, în care s-a explicat că imaginea prezentată în magazine a fost gândită ca o scenă banală de familie, un moment de joacă și relaxare, fără intenția de a sugera roluri de gen.

„Vă mulțumim că ați semnalat această imagine. Ne-a făcut să ne oprim și să reflectăm. Pentru noi, fotografia surprinde un moment simplu de familie, o pauză, o joacă. Nu a fost creată cu intenția de a transmite un mesaj despre roluri sau diferențe între oameni. Totuși, înțelegem că imaginile au impact și pot fi interpretate în mod diferit. Dacă această fotografie a fost percepută ca nedreaptă sau a creat disconfort, ne asumăm acest lucru și ne pare sincer rău. Feedback-ul vostru este important pentru noi. De aceea, analizăm materialele pe care le folosim și vom face ajustările necesare, astfel încât ele să reflecte cât mai clar valorile în care credem: respect, responsabilitate, diversitate și grijă față de oameni. Vă mulțumim că ne trageți la răspundere și că ne ajutați să fim mai consecvenți cu valorile pe care le susținem”, a răspuns compania printr-un mesaj publicat pe Facebook la postarea Centrului FILIA.

foto: Centrul FILIA

Etichete: reclama, magazin, sexism, leroy merlin,

Dată publicare:

