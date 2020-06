Afacerile producătorilor de vin s-au prăbușit și cu 80 %. Ce au făcut viticultorii pentru a supraviețui

Criza sanitară care a bulversat economia a dat peste cap și afacerile producătorilor de vin. Cu restaurante închise și vânzări mai mici în magazine, industria vinului se luptă să supraviețuiască.

Vorbim de cel puțin 300.000 de angajați, care n-au putut fi trimiși în șomaj tehnic pentru că în viticultură producția nu a fost oprită.

Ministerul Agriculturii vrea că fondurile europene alocate acestui domeniu care nu au fost încă folosite să fie acordate ca sprijin direct pentru cei din industrie.

În Dealu Mare, cu peste 15.000 de hectare de viță de vie și peste 40 de crame, viticultorii spun că înregistrează pierderi uriașe.

Pentru unii producători, cifra de afaceri s-a prăbușit cu 80%. Această cramă cu 60 de angajați are încasările blocate din 15 martie.

Mihaela Tyrel de Poix, proprietar cramă: ”În toată perioada asta noi a trebuit să continuăm să întreținem viile, să ne plătim salariații, să achiziționăm toate produsele necesare pentru întreținere și nu a fost simplu să menținem toate astea fără venituri”.

Spre deosebire de alte industrii, în viticultură roadele investițiilor se culeg după câțiva ani.

O cramă din Dobrogea a investit în ultimii 13 ani peste 20 milioane de euro, din care 8 milioane de euro bani europeni. Au fost printre primii care și-au mutat vânzările în online.

Marian Ivănescu, director general: ”Am luat măsuri de reducere a costurilor cu salarii. Nu e o măsură fericită, dar care ne-a permis să continuăm activitatea în aceeași echipă și să păstram toți angajații în companie”.

O industrie cu 400.000 de angajați

Trei sute de mii de oameni lucrează doar în producție. Se mai adaugă cel puțin o sută de mii de angajați, în vânzări și distribuție.

În această perioadă, în industria viei și vinului, șomajul tehnic nu reprezintă o soluție.

Via aflată în diverse stadii de dezvoltare are nevoie de lucrări de întreținere, iar producția de vin are etape care nu pot fi întrerupte sau puse pe pauze.

15 % din angajați au fost trimiși în șomaj tehnic, sunt cei din administrativ și echipele de vânzări.

Viticultura nu a primit deocamdată niciun sprijin din partea statului.

Din cauza unei scăpări legislative, cei din industrie nu pot accesa IMM Invest, programul care îi ajută pe antreprenori să ia credite fără dobândă, garantate de stat.

După o întâlnire cu cei din industrie, guvernanții au cerut Comisiei Europene ca 27 de milioane de euro din bani alocații pentru domeniul vitivinicol să fie acordați sub forma unei scheme de ajutor direct.

Adrian Oros, ministrul Agriculturii: ”Pentru domeniul vitivinicol am cerut să putem utiliza acei bani care am estimat că nu vor fi absorbiți până la finalul anului când se termină acest exercițiu financiar și să îi putem dirija pentru a acoperi pierderile din venit în această perioadă”.

Turismul viticol ar putea ar putea acoperi din pierderi în acest an, în care mulți români vor să își petreacă vacanțele în țară.

”Oferim mai mult de o degustare și un spațiu de recreere să petreacă o zi în aer liber. Acum intrăm în spațiul de degustare, care poate găzdui și pe distanțare 20 de persoane”.

România ocupă locul 6 în Uniunea Europeană la producția de vin.