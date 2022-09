Actriţa Gwyneth Paltrow împlineşte astăzi 50 de ani | GALERIE FOTO

S-a născut la 27 septembrie 1972, în Los Angeles, California, tatăl său fiind producătorul de televiziune, Bruce Paltrow, iar mama sa, actriţa Blythe Danner, câştigătoare a unui premiu Tony şi a două premii Emmy. Când Gwyneth avea 11 ani, familia s-a mutat în Massachusetts, unde tatăl ei a început să lucreze în producţii de vară în Berkshires. Aici a primit primele lecţii de actorie. A absolvit Şcoala Spence pentru fete din New York City şi s-a mutat în California, unde a urmat cursurile Universităţii California din Santa Barbara, cu specializare în Istoria Artei. Ea a renunţat curând, realizând că nu era pasiunea ei, notează https://www.imdb.com/.

A debutat ca actriţă, cu un mic rol în filmul "Shout", în 1991. În următorii cinci ani a interpretat numeroase şi diverse roluri, în filme precum "Flesh and Bone" (1993), "Mrs. Parker and the Vicious Circle" (1994), "Se7en (1995)", "Jefferson in Paris" (1995), "Moonlight and Valentino" (1995), "The Pallbearer" (1996), "Emma" (1996).







În 1998, este distribuită în rolul Violei în filmul "Shakespeare in Love", rol care i-a adus în 1999, un Premiu Oscar la categoria cea mai bună actriţă în rol principal, un Glob de Aur şi un Premiu al Asociaţiei Actorilor de Cinema la aceeaşi categorie.







A continuat să fie nominalizată dar şi premiată pentru talentul său, obţinând un premiu la categoria cea mai bună actriţă în rol principal la Globurile de Aur pentru rolul din "Proof", în 2006, şi pentru Cel mai bun album vorbit pentru copii la premiile Grammy pentru "Brown Bear & Friends", în 2009. În "Country Strong", ea a interpretat piesa "Coming Home", care a fost nominalizată la categoria cea mai bună melodie originală la Premiile Academiei în 2010.





În 2011, a primit un premiu Emmy pentru cea mai bună actriţă invitată într-un serial de comedie pentru rolul din "Glee" (serial TV, 2010-2014), iar în 2013, a câştigat o nominalizare la Emmy pentru cel mai bun serial informativ sau special pentru rolul din "Stand Up to Cancer".

Printre alte apariţii notabile ale actriţei, se numără şi cele din: "Great Expectations" (1998), "Sliding Doors" (1998), "The Talented Mr. Ripley" (1999), "The Royal Tenenbaums" (2001), "Shallow Hal" (2001), "Sylvia" (2003), "View from the Top" (2003), "Sky Captain and the World of Tomorrow" (2004), "Running with Scissors" (2006), "Iron Man" (2008), "Iron Man 2" (2010), "Two Lovers" (2008), "Contagion" (2011), "The Avengers" (2012), "Thanks for Sharing" (2012), "Iron Man 3" (2013), "Web Therapy" (2014, serial TV), "Nightcap" (2016, serial TV), "Spider-Man: Homecoming" (2017), "Avengers: Infinity War" (2018), "Avengers: Endgame" (2019), "The Politician" (2019-2020, serial TV), potrivit https://www.imdb.com/.

Dincolo de actorie, Paltrow şi-a împărtăşit pasiunea pentru gătit în patru cărţi - bestsellers în topul New York Times - începând cu "My Father's Daughter" (2011), urmată de "It's All Good" (2013) şi "It's All Easy" (2016). Cea mai recentă carte de bucate, "The Clean Plate: Eat, Reset, Heal", a fost lansată de Goop Press pe 8 ianuarie 2019.

În prezent, Paltrow îşi conduce compania Goop, fondată în 2008. Goop a fost iniţial gândită ca un buletin informativ săptămânal destinat familiei şi prietenilor. Un deceniu mai târziu, a devenit o companie cu 200 de angajaţi şi un brand global care este recunoscut pentru că iniţiază conversaţii importante şi aduce diverse idei în mainstream. Goop produce propriile linii de îmbrăcăminte, îngrijire a pielii, parfum, vitamine şi suplimente, produse pentru corp, şi vine în ajutorul pasionaţilor de călătorii cu o serie de ghiduri de oraş. Unele dintre proiectele recente ale Goop includ tipografia Goop Press, Goop Lab (cele trei magazine permanente ale mărcii, situate în Los Angeles, New York City şi Londra), summit-ul de wellness "In Goop Health", o serie de ferestre pop-up experimentale şi podcastul The Goop, potrivit https://gwynethpaltrow.com/.

Activismul joacă, de asemenea, un rol important în viaţa actriţei. Ea este implicată în acţiunile Fondului "Bruce Paltrow Oral Cancer", o colaborare cu Oral Cancer Foundation, înfiinţată în memoria tatălui său şi pentru a-i ajuta pe cei aflaţi în nevoie. Timp de zece ani a făcut parte din Consiliul de Administraţie al Fundaţiei "Robin Hood", o organizaţie dedicată problemelor cauzate de sărăcia din oraşul New York. Este ambasadorul brandului caritabil global al Fundaţiei Frederique Constant, care sprijină direct proiectele educaţionale ale DonorsChoose.

Gwyneth Paltrow a fost căsătorită, între 2003-2016, cu muzicianul britanic Chris Martin, cu care are doi copii. În 2018, s-a căsătorit cu Brad Falchuk, producător de televiziune, scriitor şi regizor.





