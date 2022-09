Festivalul de Film de la Veneţia 2022: "All the Beauty and the Bloodshed" a primit Leul de Aur

Documentarul „All the Beauty and the Bloodshed" a primit trofeul celei de-a 79-a ediţii a Festivalului de Film de la Veneţia, care s-a încheiat sâmbătă seara. Palmaresul a fost anunțat de actrița Julianne Moore, care a prezidat juriul.