Valeria Seciu a fost înmormântată la Cimitirul Bellu. Rolurile magistrale în care a jucat

Cu o frumuseţe aparte şi o eleganță care îţi tăia răsuflarea, Valeria Seciu a întruchipat sute de personaje, în teatru şi film, de-a lungul unei cariere de peste cinci decenii. Cel mai mult a jucat la Teatrul Mic din Bucureşti. S-a stins la 83 de ani, în urma unor grave probleme de sănătate.

Valeria Seciu și-a legat numele de zeci de roluri memorabile. A fost colegă de generație cu Ion Caramitru, Ștefan Iordache și Gheorghe Visu.

Valeria Seciu a absolvit Institutul de Teatru în 1964, unde era asistent Octavian Cotescu, marele actor care avea să-i devină soț.

În teatru, toată lumea și-o aduce aminte din piesele regizate de regretata Cătălina Buzoianu: fie că vorbim de Bulgakov, Pirandello, Cehov sau Shakespeare. Rolul care i-a adus un real succes a fost cel al Ninei Zarechnaya, din Pescărușul.

După ce a jucat-o pe Nina, timp de mai bine de 15 ani, a interpretat-o pe Irina Arkadina, un alt rol de bază al actriţei.

Din 2013, actrița s-a retras din viața publică

După Revoluție, a pus pe picioare Teatrul Levant, una dintre primele trupe independente din România.

După ultima să apariție în filmul "Roxanne", în 2013, Valeria Seciu s-a retras complet din viața publică.

Mihaela Rădescu, actriță, Teatrul Mic: „O dulce minune, poate am să fiu patetică acum, dar chiar aşa am văzut-o şi chiar aşa o simt, floarea albastră, ştiu că este poezia cu care a intrat la admitere la institut, şi am aflat şi din poveştile profesorilor de atunci, că a tulburat o comisie întreagă. Nu avea cum altfel. O artistă uriaşă, care spunea desăvârşit floare albastră .. dumneaei era floarea albastră, de fapt.”

Valeria Seciu are un fiu din căsătoria cu Octavian Cotescu. Acesta este, de multă vreme, călugăr la Muntele Athos.

Părintele Daniil Cotescu: „Mama a fost împăcată că am plecat. A fost bucuroasă că eu am fost fericit, că eu îmi găsesc calea. Asta trebuie să facă un părinte până la urmă. Să se jertfească, să jertfească liniștea lăuntrică pentru ca fiul, sau fiica, să își găsească drumul în viață. Și ea a știut să facă asta.”

Valeria Seciu a fost înmormântată joi pe Aleea Actorilor din Cimitirul Bellu.

