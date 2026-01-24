A fost necesară intervenția forțelor speciale ale poliției pentru ca bărbatul să fie imobilizat. Atenție, detalii care vă pot afecta emoțional!

Corespondent PROTV: „Incidentul, considerat de risc vital de către polițiști, a avut loc în urmă cu mai puțin de două ore, într-un apartament din Prelungirea Ghencea din Capitală. Atunci, spun polițiștii, o femeie de doar 20 de ani ar fi fost luată cu forța de lângă prietena ei, băgată în propria casă de fostul iubit. Și acolo, bărbatul s-a baricadat, iar minute în șir a amenințat-o pe femeie cu un cuțit.

Doar că prietena acesteia a sunat rapid la numărul unic de urgență 112 și a cerut ajutorul poliției. Așa că în zonă au fost trimise forțe impresionante, dar și negociatori, care minute în șir au încercat să îl convingă pe bărbat să se liniștească, să nu-i facă rău femeii, și să se predea. Și cum lucrurile păreau să ia o turnură extrem de delicată pentru femeie, polițiștii s-au văzut nevoiți să intervină cu forța. Mai ales că pe parcursul acestor negocieri, bărbatul ar fi cerut fostei sale partenere să-i mintă pe polițiști, spunându-le chiar la un moment dat că dacă nu se vor retrage din zonă, își va pune capăt zilelor. Așa au intervenit forțele speciale. Bărbatul de 21 de ani a fost imobilizat și încătușat, iar acum este în custodia poliției. Asta în timp ce femeia primește îngrijiri medicale, pentru că este în stare de șoc.

După această manifestare extrem de violentă petrecută la ceas de seară, bărbatul a ajuns în custodia poliției și are toate șansele să se aleagă cu acuzații dintre cele mai grave, de la lipsire ilegală de libertate până la amenințare. De precizat este și faptul că el se afla sub puterea unei decizii judecătorești, a unui ordin de interdicție, însă fără a purta brățară electronică de monitorizare.”

