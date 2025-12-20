Accident pe un drum județean din Vâlcea: trei persoane rănite după ciocnirea a trei mașini
Trei persoane au fost rănite, sâmbătă dimineaţă, pe un drum judeţean din Vâlcea, unde trei autoturisme s-au ciocnit, primele date arătând că nepăstrarea distanţei de siguranţă în mers reprezintă cauza evenimentului.
Accidentul rutier s-a produs sâmbătă, pe drumul judeţean 678, pe raza localităţii Muereasca.
„Din primele verificări efectuate la faţa locului, s-a stabilit că în eveniment au fost implicate trei autovehicule, cauza fiind nepăstrarea distanţei de siguranţă în mers. În urma accidentului, trei persoane au fost rănite, acestea fiind transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale”, anunţă oficialii Poliţiei judeţene Vâlcea.
Poliţiştii i-au testat cu aparatul etilotest pe şoferii implicaţi, rezultatele fiind negative.
Poliţiştii Biroului Rutier continuă cercetările demarate în urma accidentului, pentru a stabili cauzele şi împrejurările producerii evenimentului rutier.