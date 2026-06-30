Accidentul teribil s-a petrecut luni, în județul Brăila, pe Drumul Național 22, în apropiere de comuna Movila Miresii.

La volanul camionului era un șofer bulgar, de 58 de ani. Remorca desprinsă a intrat pe sensul opus de mers, unde a lovit autoturismul condus de femeia de 61 de ani

Impactul a fost devastator. Șoferița nu a mai putut fi salvată și nici soțul ei, în vârstă de 66 de ani.

Șoferul bulgar nu consumase alcool ori substanțe interzise, spun polițiștii, care continuă ancheta, deschisă pentru ucidere din culpă.

Urmează să fie făcută o expertiză tehnică a maşinii, pentru a afla exact de ce s-a desprins remorcă.