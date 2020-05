A scăpat miraculos cu viață, după ce s-a electrocutat la firele de înaltă tensiune. ”L-o găurit”

Pericol de moarte pentru un tânăr în vârstă de 19 ani din Alba, care a scăpat cu viață după ce s-a electrocutat.

Băiatul a fost la pescuit, iar în drum spre casă, printr-o zonă a căii ferate, ar fi atins firele de înaltă tensiune cu undița.

Un echipaj SMURD a ajuns la fața locului și a fost transportat de urgență la spital, cu arsuri.

Incidentul s-a pretrecut în zona unei bălți din localitatea Șibot.

Băiatul plecase spre casă împreună cu un prieten, când undița pe care o avea la el ar fi atins firele de tensiune care alimentează calea ferată.

”Reporter: Îl cunoșteați pe băiat?

Bărbat: Păi, da. Aici pe baltă stă.

Reporter: A fost la pescuit astăzi?

Bărbat: Da, toată ziua, mai devreme, eu m-am culcat și m-o chemat și am zis că nu mă duc la pește. Acuma a vrut să meargă spre casă și a venit aici și zice: ”Hai, să vezi ce pește mare” și ce știu unde a dat, am auzi gălăgie așa, buf, dar nu am știut ce s-a întâmplat”.

Bărbat: ”Undițele din carbon arată un semn pe ele ca să nu pescuiești în momentul în care sunt descărcări electrice sau când sunt ploi sau alte fenomene. Carbonul conduce electricitatea. O intrat în mână, o ieșit prin picior. O plecat doi copii de aici, unul o luat-o înainte și cel din urmă cu lanseta desfăcută s-a jucat către firele de înaltă tensiune și curentul i-a intrat prin mână și i-a ieșit prin picior, l-o găurit. E periculos”.

Arsuri de gradul 1 și 2

Femeie: ”S-a curentat un băiat aici, nu știu ce a făcut. Poliția a venit și ambulanța”.

Victima a fost preluată de urgență și transportată la spitalul din Alba Iulia.

Sergent major Alexandru Crișan, ISU Alba: ”La sosirea echipajului SMURD era stabilită hemodinamic și prezenta arsuri de gradul 1, respectiv gradul 2. Ulterior, acesta a fost transportată la UPU Alba Iulia”.

Polițiștii au deschis o anchetă.