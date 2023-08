A pus pe jar poliția din Bacău. Un bărbat i-a amenințat cu drujba pe agenți. A atacat-o pe fosta iubită și i-a furat copilul

Polițiștii au fost chemați în ajutor. Când oamenii legii au ajuns la bărbat acasă acesta nu a ezitat să îi amenințe cu drujba.

Cei doi părinți nu mai formau un cuplu de mai multă vreme, dar bărbatul, deși şi-a refăcut viaţa alături de o altă femeie, obișnuia să vină seara în casa fostei partenere şi să facă scandal. Ultima oară, de frică, femeia a fugit pe dealurile din preajma casei și s-a ascuns.

Victima: „A început să mă ameninţe că nu mai scap în seara asta. M-a împins cu tot cu fată şi a zis să culc fata că avem de discutat că oricum nu mai scap în seara asta. M-a împins m-am dus să adorm fata şi am văzut că el a ieşit afară la o ţigară şi i-am zis să mă lase să mă duc la toaletă şi am fugit”.

Când bărbatul a realizat că femeia a scăpat din mâinile lui, s-a răzbunat pe fetița lor de un an și cinci luni.

A luat copila din pat și a plecat cu mașina femeii spre casa lui. Când s-a întors, mama fetiței a sunat disperată la 112.

Jandarmii l-au găsit acasă, dar bărbatul era greu de potolit. Îi amenința pe oamenii legii cu o drujbă pornită. După ce l-au imobilizat, au aflat că individul a încălcat și un ordin de protecție.

R: Nu avea voie să se apropie de dumneavoastră?

Victima: „Da”.

R: De ce?

Victima: „Pentru bătaie. Două zile era liniştit şi după aia venea. Ba că nu avea ţigări...Începea din orice, de ce m-am uitat peste gard, de ce pândesc, ce am vorbit cu sora mea, ce am căutat la cumnat că am fost fugărită”.

Potrivit anchetatorilor, bărbatul i-a pus viaţa copilei în pericol pentru că a condus 10 kilometri băut şi nici nu avea permis de conducere.

Cei de la protecţia copilului au preluat fetiţa şi au demarat o anchetă și cu privire la ceilaţi doi copii ai femeii, de 12 şi 16 ani.

Raluca Elena, purtător de cuvânt DJASPC Bacău: „Am procedat la securizarea minorei prin instituirea în regim de urgenţă la un asistent maternal profesionist, iar specialiştii care instrumentează cazul au consiliat-o cu privire la faptul că aceasta poate să fie reintegrată în familia naturală”.

Bărbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile pentru lipsire de libertate, încălcarea ordinului de protecţie, lovire sau alte violenţe, dar și pentru conducerea unui vehicul fără a deţine permis auto și fiind sub influenţa băuturilor alcoolice.

