A doua zi a summit-ului "Iniţiativa celor Trei Mări". Iohannis: Iniţiativa poate întări dezvoltarea economică a UE

Summitul "Iniţiativei celor Trei Mări" continuă astăzi la Palatul Cotroceni cu o sesiune plenară dedicată domeniilor energiei, transporturilor şi interconexiunii digitale.

Sesiunea este moderată de preşedintele Klaus Iohannis. De la ora 13:00, alături de omologii croat şi polonez şi de secretarul american al Energiei, Rick Perry, Klaus Iohannis va face declarații de presă.

Discursul președintelui Klaus Iohannis

Iniţiativa celor Trei Mări poate întări dezvoltarea economică per total şi consolidarea Uniunii Europene, a declarat marţi preşedintele Klaus Iohannis.

"Iniţiativa celor Trei Mări poate întări dezvoltarea economică per total şi consolidarea Uniunii Europene la un moment la care ne pregătim pentru decizii importante cu privire la viitorul Uniunii. Abordarea României faţă de Iniţiativa celor Trei Mări derivă din fermul angajament faţă de Uniunea Europeană puternică, unită în sprijinul cetăţenilor săi. Este de asemenea parte din eforturile noastre constante de a elimina diviziunile artificiale de pe continent şi până pe ţărmurile Atlanticului", a declarat preşedintele Klaus Iohannis în cea de-a doua zi a Summit-ului "Iniţiativa celor Trei Mări".

Potrivit şefului statului, interconectivitatea trebuie pusă pe cel mai înalt punct de pe agenda de lucru pentru că răspunde nevoilor reale ale statelor participante de a umple decalajul dezvoltare faţă de ţările din Vestul Europei.

"De asemenea, există aşteptări şi cereri ale cetăţenilor noştri de a trăi într-un mediu mai prosper, mai securizat. În cadrul acestei iniţiative am hotărât să punem accentul pe transporturi, energie şi piaţa digitală. Am făcut bine pentru că, aşa cum arată proiectele alese, aici este cel mai înalt potenţial de a stimula promovarea interconectivităţii în aceste domenii, se poate stimula foarte mult creşterea economică precum şi fluxul de investiţii în regiune. Consider că este un potenţial pe care putem şi trebuie să-l exploatăm la maximum în strânsă colaborare cu partenerii din comunitatea euro-atlantică şi cu instituţiile financiare europene şi internaţionale", a spus preşedintele Iohannis.

El a subliniat că intrerconectivitatea sporită regională şi convergenţa economică vor contribui la o mai mare coeziune, coerenţă şi convergenţă a Uniunii Europene.

Președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a susținut un discurs, în a doua zi a summit-ului.

Discursul lui Jean Claude Juncker

Jean-Claude Juncker, preşedintele Comisiei Europene, a declarat, marţi, în deschiderea sesiunii plenare din cadrul summitului Iniţiativei celor 3 Mări de la Bucureşti, că proiectele gândite în cadrul summitului vor fi sprijinite, că este avută în vedere dezvoltarea infrastructurii de transport, „mai ales în zona voastră”, şi a subliniat faptul că respectarea statului de drept este esenţială.

”Iniţiativa celor 3 Mări este pe linia Uniunii Europene”, a spus Juncker în deschidere. El a salutat prezenţa lui Rick Perry, secretarul de stat american pentru Energie, care „adaugă ce trebuie la eforturile noastre de dezvoltare”.

Şeful CE a vorbit în limbile engleză, germană şi franceză, subliniind că sunt limbi la fel de importante în Uniunea Europeană. „Trebuie să punem accent pe virtuţile cooperării, în sensul de a vorbi o limbă comună între est şi vest”.

„Vă sprijinim şi vă încurajăm să realizaţi noi linii de cooperare între est şi vest, cei doi plămâni ai Europei, între nord şi sud”, a mai spus Juncker. „Sprijinim toate iniţiativele şi ideile exprimate aici”.

El a vorbit despre infrastructură, a dat exemplu proiectul dintre Polonia şi Lituania: „El poate fi folosit ca model de legătură între ţări europene”.

La nivel de investiţii, Juncker a precizat că între Marea Adriatică şi Marea neagră vor fi investiţi 150 de miliarde de euro - „Corina Creţu răspunde de acest lucru” - dintre care 2,5 miliarde de euro sunt acordaţi pentru dezvoltarea infrastructurii, „mai ales în zona voastră”, dar şi în ceea ce priveşte alimentarea cu energie şi transportul gazelor naturale.

În încheiere, el a punctat că „respectarea statului de drept este esenţială. Investiţiile nu au sens dacă lipseşte respectul faţă de statul de drept”.

„Când se vorbeşte despre statul de drept, există mereu strănuturi în sală”, a mai spus Juncker.

În marja summitului, care a debutat luni, a fost organizată şi prima ediţie a Forumului de Afaceri al Iniţiativei celor Trei Mări, cu participarea unor oficiali guvernamentali din statele partenere în cadrul Iniţiativei, din celelalte state membre UE, din Statele Unite ale Americii, din Balcanii de Vest, Republica Moldova, Ucraina şi Georgia, reprezentanţi ai Comisiei Europene şi ai instituţiilor financiare europene şi internaţionale, precum şi reprezentanţi ai think-tank-urilor şi mediului academic.

Forumul a fost deschis de preşedintele Klaus Iohannis, care a participat, ulterior, la o sesiune plenară prezidenţială alături de omologii din Croaţia, Kolinda Grabar-Kitarovic, din Polonia, Andrzej Duda, din Republica Federală Austria, Alexander van der Bellen, şi de comisarul european pentru Politică regională, Corina Creţu.

Totodată, la summit sunt reprezentate, în calitate de parteneri ai Iniţiativei, Comisia Europeană, prin preşedintele Jean-Claude Juncker, guvernul Statelor Unite ale Americii, prin secretarul Energiei, Rick Perry, şi al Germaniei, prin ministrul federal al Afacerilor Externe, Heiko Maas, precum şi instituţiile financiare europene şi internaţionale, prin preşedinţii Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Sir Suma Chakrabarti, şi al Băncii Europene de Investiţii, Werner Hoyer. Banca Mondială este, de asemenea, reprezentată la lucrările Summitului.

Iniţiativa celor Trei Mări este o platformă politică flexibilă şi informală, la nivel prezidenţial, care reuneşte cele 12 state membre ale Uniunii Europene aflate între Marea Baltică, Marea Adriatică şi Marea Neagră - Austria, Bulgaria, Croaţia, Cehia, Estonia, Ungaria, Lituania, Letonia, Polonia, România, Slovacia şi Slovenia. Primele două summituri ale Iniţiativei au avut loc la Dubrovnik, în 2016, şi Varşovia, în 2017.

