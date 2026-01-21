Cazul a ieșit la iveală în urma unui control inopinat, făcut de reprezentanții acestei organizații, în decembrie. Cei din conducerea spitalului de psihiatrie au chemat atunci poliția și s-au opus controlului. Dar membrii ONG-ului au revenit la sfârșitul săptămânii trecute, pentru un nou control, și spun că 25 de pacienți erau ținuți în două încăperi supraaglomerate.

O pacientă în vârstă era conectată la un aparat de oxigen, pe hol, printre dulapuri. De o săptămână, alimentarea cu apă era întreruptă, WC-ul din clădire era foarte murdar, iar oamenii erau siliți să folosească ligheane. Oamenii s-au spălat timp de două săptămâni cu șervețele umede.

În urma sesizărilor făcute de reprezentanții ONG-ului la Ministerul Sănătății a fost trimis la Jebel Corpul de control. Polițiștii s-au autosesizat, la rândul lor, și au deschis o anchetă pentru a stabili dacă cele relatate despre situația din spital se confirmă. Ieri, și Direcția de Sănătate Publică a trimis o echipă să verifice exact ce se întâmplă acolo. Pacienții din cele două încăperi au fost mutați într-o altă clădire a unității medicale.

