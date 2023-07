11 persoane de la azilul din Mureș au fost transferate la psihiatrie. Alte două au rămas la UPU SMURD

Biroul de presă al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş a precizat, vineri, că la Serviciul UPU SMURD din cadrul unităţii medicale au ajuns, joi seara, 13 persoane majore provenind din Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi din localitatea Bărdeşti, judeţul Mureş.

”Toate persoanele au beneficiat de evaluare medicală, majoritatea prezentând afecţiuni neuropsihiatrice. În urma evaluării, la 11 persoane nu s-au constatat probleme de natură medicală care să necesite intervenţie de urgenţă, acestea fiind transferate la Secţia Clinică Psihiatrie a Spitalului Clinic Judeţean Mureş”, a arătat sursa citată.

Celelalte două persoane au rămas sub supraveghere în cadrul UPU SMURD al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş, pentru că starea lor a impus internare în secţii medicale, potrivit news.ro.

”Una dintre persoane era cu deficit neuropsihiatric accentuat şi caşectică, iar cea de-a doua prezenta sechele neurologice după un AVC, fiind imobilizată la pat, cu o patologie cardiacă cronică aflată sub tratament. La momentul examinării, prezenta o stare de deshidratare, ameliorată după tratament în UPU, şi patologie reno-urinară care necesită internare într-o secţie medicală. Ambele persoane au fost reţinute şi internate pentru investigaţii suplimentare şi tratament de specialitate. Menţionăm că personalul medical nu a avut acces la dosarul medical al pacienţilor pentru a afla bolile de bază”, a precizat SCJU Târgu Mureş.

Centrul de Resurse Juridice (CRJ) anunţa, joi seară, că beneficiarii din subsolul azilului din Mureş erau cazaţi printre grămezi de moloz, pe saltele pline de fecale, urină şi sânge. Cei mai mulţi nu puteau vorbi şi nu se puteau mişca, fiind plini de muşte, murdărie şi malnutriţi. Două persoane, în stare gravă, au fost găsite ascuse într-o încăpere încuiată de trei metri pătraţi, fără lumină naturală, stând într-un pat. În total erau 30 de persoane în centru, 13 fiind transportate la spital.

Centrul de Resurse Juridice a făcut o vizită de monitorizare neanunţată la Centrul de îngrijire şi asistenţă Căsuţa Lu’ Min din localitatea Bărdeşti, judeţul Mureş.

”Echipa a constatat că, pe lângă cei 23 de beneficiari ai centrului cazaţi în camere, în subsolul clădirii erau ascunse în spatele unei perdele de plastic, printre grămezi de moloz, materiale de construcţie, saci de haine, echipamente medicale vechi, 4 persoane cu dizabilităţi grave care zăceau culcate pe saltele murdare de fecale, urină şi sânge, cu muşte pe ele, care nu se puteau apăra şi nu puteau cere ajutor (nonverbale şi incapabile a se deplasa). Una dintre persoane era în stare avansată de malnutriţie (piele şi os), cu leziuni la nivelul şoldului, acoperită de muşte, mirosind puternic a fecale”, a transmis CRJ, într-un comunicat de presă.

Sursa citată a precizat că o altă persoană din subsol era acoperită de fecale şi sânge la nivelul feţei şi al mâinilor.

”Celelalte 2 persoane nu se puteau mişca şi nu puteau să comunice, fiind deosebit de speriate când am încercat să ne apropiem de ele. La orele 13:30, imediat după ce am văzut persoanele din subsol, am cerut de urgenţă ajutor la 112. Până la sosirea echipajelor de poliţie şi salvare, am mai identificat o persoană care locuia în subsol, dar care se putea deplasa şi ieşise din acel spaţiu, la parterul imobilului”, se mai arăta vîn comunicat.

Potrivit documentului citat, după aproximativ 4 ore, la sugestia unui rezident şi pentru că nu puteau fi identificate fizic toate persoanele, echipa a mai identificat o cameră în spatele bucătăriei, fără clanţă, pe care era un afiş pe care scria Materiale de construcţii.

”Am solicitat deschiderea uşii şi am constatat că dincolo de aceasta mai erau câteva încăperi în care am găsit alte 2 persoane aflate în stare gravă, blocate într-o cameră de aproximativ 3 m2, fără aerisire, fără iluminat, într-un pat. Accesul către acest spaţiu era blocat printr-o masă de metal pe care erau aşezate cărămizi. Am solicitat din nou serviciul de ambulanţă pentru aceste 2 persoane”, a transmis sursa citată.

CRJ a precizat că unii dintre beneficiarii centrului au declarat că au fost legaţi, ameninţaţi, bătuţi de către personalul şi conducerea centrului, prezentând leziuni specifice legării la nivelul mâinilor.

La rândul lor, reprezentanţii ISU Mureş au precizat că s-a intervenit pentru acordarea de asistenţă medicală, prim ajutor de urgenţă şi transportul unor persoane vârstnice cazate într-un centru de îngrijire din localitatea Bărdeşti.

”Până în momentul de faţă din totalul de 30 de persoane identificate, 13 au fost deja transportate la UPU Târgu Mureş pentru îngrijiri medicale suplimentare, acestea suferind afecţiuni cronice. De asemenea, o persoană a fost preluată de aparţinători şi alte 17 persoane vor fi relocate în alte centre de îngrijire aparţinând de DGASPC din municipiul Sighişoara (4 persoane) şi localităţile Luduş (9 persoane) şi Ideciu (3 persoane)”, a transmis ISU Mureş, joi seară.

Prefectul judeţului Mureş, Mara Togănel, a precizat că s-au făcut toate documentele care vor fi înaintate spre competenta soluţionare către DIICOT Mureş.

”Avem persoane de la Bucureşti, de la Covasna şi avem persoane din Târgu Mureş. Din aceste trei locuri au fost aduşi, la decizia unor autorităţi şi printr-un contract de externalizare servicii dintre DGASPC-uri şi acest Centru, conform legii (...) Am avut discuţii cu doamna ministru al Muncii şi, de îndată, prin Decizia 784, a fost retrasă licenţa acestui centru, pentru că până nu am avut retrasă licenţa nu am putut să purcedem la relocarea acestor persoane”, a declarat Mara Togănel.

Biroul Informare şi Relaţii Publice al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism a anunţat, vineri, că, în urmă cu o zi, procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Târgu Mureş au fost sesizaţi de Prefectura Judeţului Mureş cu privire la situaţia înregistrată la un azil din localitatea Bărdeşti.

”Cauză a fost înregistrată pe rolul DIICOT - Serviciul Teritorial Târgu Mureş, în vederea stabilirii situaţiei de fapt şi de drept”, a precizat sursa citată.

