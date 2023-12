Povestea designerului român care le îmbracă pe Madonna, Lady Gaga și Beyonce. Un manifest feminin despre libertate și asumare

Andreea Bădală e unul dintre cei mai cunoscuți designeri români, după ce ajuns să îmbrace mari staturi ale lumii: Madona, Lady Gaga sau Beyonce sunt doar câteva vedete care au în garderobă haine romanești. A cunoscut succesul internațional pentru că a reușit să scrie o poveste despre eliberarea femeii de tarele unui trecut în care nu avea voce.

Starurile lumii poartă creațiile Andreei Bădală

Mari staruri ale lumii poartă creațiile unui designer român: Andreea Bădală. Cu un discurs aparte despre feminitate, hainele ei vorbesc în primul rând despre libertate.

Inspirate de aerul retro al anilor `50, colecțiile Andreei integrează în ținute gata de purtat corsete și portjartiere cu un mesaj puternic legat de libertatea femeii de a-și trăi viața după propriile reguli.

Asta a atras atenția celor mai cunoscuți stiliști din lume, care i-au descoperit hainele într-un boutique din Los Angeles. Unul dintre ei a sunat-o la trei ani de la lansarea brandului ca să-i ceară o ținută pentru Madonna. Își amintește că o zi întreagă nu a fost în stare să schițeze nimic.

Andreea Bădală: „În 2014 am primit pentru prima oară o temă și un request pentru Madonna de la o stilistă cu care deja lucram de ceva vreme. A fost un corset special pentru apariția ei la Grammy Awards. A fost prima oară când a purtat...a fost prima oară când am făcut ceva pentru ea și de atunci am dezvoltat o întreagă relație, în sensul în care, nu știu, de fiecare dată când cerea ceva de la noi, mă gândeam - OK, cred că ei i-ar plăcea asta. Am trăit și am copilărit cu Madonna. Cultural vorbind m-a influențat. Tot ceea ce a purtat ea m-a influențat în brand și faptul că m-a influențat în brand și după aceea în inspirație, parte din inspirația mea a ajuns chiar la ea, mi s-a părut un parcurs fantastic, un cerc închis”.

Andreea a creat ținute și pentru turneul ei din 2016, iar în garderoba Madonnei există cel puțin 20 de piese românești. Lady Gaga, Beyonce, Katy Perry, Paris Hilton și Gigi Hadid sunt doar câteva dintre celebritățile care îi poartă azi creațiile. Andreea își privește succesul cu modestie, pentru că n-a venit ușor. Și-a croit drumul încet fără să ardă etape.

Andreea Bădală: „E un mix. Te gândești că poate nu meriți. Începi să ai, nu știu, sindromul impostorului. Li s-a părut că e mișto sau nu? Cum ar putea să-mi iasă bine și să și poarte, la câte opțiuni are? Și da, dacă stai să te gândești la câte opțiuni are, de ce a ales un brand din România, oare de ce?”.

În fiecare an lansează două colecții care devin imediat hit

Andreea a adus și conceptul de live shopping. Clientele puteau să cumpere imediat de pe site ce vedeau live pe podium.

Avea patru ani când a știut că hainele sunt pasiunea ei. Desena stângaci siluetele femeilor care ajungeau în casa bunicii ei croitoreasă.

Andreea Bădală: „A fost o perioadă care m-am format și o perioadă care, cu siguranță, a fost foarte influențată de prezența bunicii. Acum dacă mă gândesc la ea mă emoționez foarte tare. Acele doamne mai în vârstă purtau o lenjerie foarte demodată. Purtau furou, purtau sutienul acela acoperitor din anii `50. Pentru mine a fost primul exemplu de eleganță și de frumusețe. Cred că mi-au deschis ochii pentru ce a urmat să văd în artă, în călătoriile mele, în Londra, în studiile de design”.

Când Andreea avea opt ani, tatăl a fost detașat la o societate românească din Siria. Era economist la Uzinexport și fusese trimis să lucreze la fabrica de ciment pe care comuniștii o deschiseseră acolo.

Gigi Bădală își amintește că închiriase un apartament cu șapte camere într-un cartier rezidențial din Alep.

R: Când a plecat la Londra cum a fost?

Mama Andreei Bădală: „A fost foarte greu, pentru că nu puteam nici să comunicăm prin telefon. Banii pe care îi dădeam noi îi avea pentru întreținere și cât de cât pentru mâncare. Atunci încercam să închid ochii și să mi-o aduc în fața ochilor și, în funcție de cum o vedeam, zâmbind, ori că stă cu spatele, în funcție de cum o vedeam, îmi dădeam seama că e bine sau nu. Și mă gândeam cu iubire la ea. Atât am putut - multă iubire. Mamele au alt VII-lea simț”.

A lucrat cu Alexander McQueen

După absolvirea cursului a știut că vrea să lucreze cu Alexander McQueen, unul dintre cei mai vizionari creatori de modă din lume. Și-a trimis portofoliul și, după ce a trecut de interviu, a ajuns în atelierul lui.

Andreea Bădală: „Sursă de inspirație. Avea în zona asta de couture, corset, construcție, tailoring, construcție de jachete, structură. Geniul lui creativ nu mai zic. Nu am visat când am aplicat că voi avea șansa să lucrez cu el direct sau să dialogăm sau să fiu atât de aproape de el creativ”.

Andreea a lucrat alături de Alexander McQueen la ultimul său show, în 2010, dedicat liniei de bărbați. Privind în urmă Andreea știe că nu norocul a dus-o lângă McQueen, ci talentul și faptul că muncise mult. Enorm.

În vremuri în care alții se lamentau dând vina pe țara în care trăiesc, ea a ales să plece într-un loc în care nu cunoștea pe nimeni și să-și croiască drumul ca pe un perfect tipar care a scos în evidență tot ce e mai bun și mai creativ în ea.

Exemplu de muncă și determinare

Andreea Bădală: „De la ora 07:00 pm și până la 07:00 am, o lună jumătate, fără întrerupere, fără weekend-uri, fără nimic, până în ultima zi în care am avut show-ul. A fost o experiență, o experiență neplătită. Dacă eu am promis că fac, fac. Și am fost prima menționată pe comunicatul de presă.

Prima colecție a prezentat-o la Paris în urmă cu 12 ani. Își amintește că a ajuns acolo singură, doar ea și creațiile ei încercând să vorbească lumii despre libertate și curaj.

Andreea Bădală: „În 2012 țin minte că ne-a descoperit Condé Nast. Am avut trei pagini în Vogue UK și un fotograf celebru și nu ne venea să credem că se întâmplă asta într-un moment în care noi nu aveam shop online, adică n-a fost nimic aliniat și în general lucrurile în viață nu sunt aliniate tot timpul. De acolo a început cumva expunerea. Am început să vindem în magazine foarte bune, am început să vindem în Japonia (un magazin din Japonia deschis în New York). Cumva, din nefericirea asta, într-un magazin din New York, în Manhattan, cineva ne-a scris: „Am vrea să comandăm 10 ținute pentru Britney, să relansăm Britney, să relansăm Britney, să relansăm Britney”. Am crezut că e o glumă. Era 2012... Mi-a răspuns și mi-a zis „Păi da, dar deja am folosit piesele voastre în noul videoclip al lui Beyonce”. De atunci au început de fapt toate colaborările noastre cu cei mai mari stilisți ale vedetelor internaționale”.

Fratele ei s-a alăturat în afacere și împreună construiesc o poveste care vorbește și despre România. În atelier face prototipul rochiilor pe care le trimite mai apoi unei fabrici din țară.

Andreea Bădală: „Vreau să continui cât se poate să produc în România, pentru că din ce în ce mai mult contează să dăm de lucru aici și să avem o relație cu o industrie care nu e, din păcate, într-o zonă de expansiune”.

De câțiva ani se împarte între România și Zurich, orașul în care locuiește împreună cu iubitul ei. Se întoarce însă des acasă pentru că aici sunt părinții și locul de unde-și ia energie și unde mama o așteaptă cu prăjitura Albinița, iar tatăl cu poveștile lui despre fotbal și antichități.

De la părinți a primit libertatea de a-și scrie singură parcursul. E parte a generației care s-a format în anii în care românii abia simțeau gustul unei lumi fără granițe.

Andreea Bădală: „Suntem prima generație care a ieșit în afara granițelor”.

În țara asta în care de multe ori nu mai reușim să vedem lumina de la capătul tunelului, ea a ales să rămână și să construiască tipare neconvenționale pentru haine care vorbesc despre libertatea femeii de a trăi așa cum își dorește.

Andreea Bădală: „Asta mi se pare că e total special în România. Felul în care creștem într-o viteză atât de rapidă. Adică noi i-am prins pe bunicii noștri în case care nu aveau nimic pe jos. Aveau pământ. Asta se întâmpla acum doar câțiva zeci de ani. Și noi acum suntem la nivelul la care sunt alte popoare care au sute de ani în fața noastră, ca dezvoltare. Viteza asta din România pe mine mă fascinează. Îmi place foarte mult poziționarea femeii la noi și felul în care ea își găsește putere și vrea să devină din ce în ce mai mult”.

Andreea Bădală pune pe podium nu doar moda, ci și toată experiența ei de viață trăită în România sau departe. Hainele ei nu vorbesc doar despre feminitate, ci sunt un manifest despre eliberarea femeii de mentalitatea unui trecut în care era lipsită de voce.

