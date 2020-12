Cum i s-a schimbat viața lui Narcis Ianău după participarea la prima ediție "Românii au Talent". Dorea să se facă preot

A vrut să renunțe la muzică și să se facă preot, însă destinul i-a fost schimbat după ce și-a luat inima-n dinți și s-a înscris la prima ediție a emisiunii Românii au Talent.

Peste noapte, Narcis Ianău s-a transformat dintr-un băiat timid de care râdeau prietenii în sat într-o vedetă națională. Iar astăzi, la 25 de ani, Narcis este un artist în toată regula, aplaudat la scena deschisă în toatele colțurile lumii.

După ce a terminat conservatorul de la Cluj a semnat un contract de colaborare cu producătorul lui Andreea Bocelli și a ajuns să împartă scena cu Sarah Brightman, artista britanică cu sute de discuri de aur și de platină.

La 25 de ani, Narcis a cântat pe cele mai importante scene ale lumii. Din Tokyo până în Sao Paolo, din Moscova la Berlin, din New York până în Los Angeles, a cutreierat globul în lung și-n lat.

Frank Peterson, un faimos producător internațional care lucrează cu Andreea Bocelli sau Sarah Brightman, i-a produs primul album. Și l-a cooptat în turneele corului Gregorian și ale Sarei Brightman, artistă cu peste 100 de discuri de platină și aur.

Frank Peterson, producător: "E unic, eu nu mai cunosc alți artiști ca el. E în propria lui ligă!"

Zeci de mii de oameni, atinși de vocea lui de înger, l-au aplaudat la scenă deschisă.

Narcis Ianău: "Când eram copil, chiar nu-mi doream să fiu în centrul atenției, nu-mi doream absolut nimic. Eu am fost hărțuit doar pentru că eram diferit, doar pentru că eram băiatul care nu joacă fotbal, care cânta cu voce de fată, care se întrece la învățătură cu celelalte fete și nu iese la joacă cu ceilalți băieți".

Românii au talent, emisiunea care i-a schimbat viața

Destinul băiatului care nu ieșea la joacă s-a schimbat în 2011. După ani de zile în care toți i-au spus că nu se poate, el a hotărât să-și mai dea totuși o ultimă șansă înainte să renunțe de tot la muzică.

A văzut la PRO TV că se fac înscrieri pentru prima ediție Românii au talent.

Avea 15 ani. Tânărul ochelarist, firav, cu freză dezordantă și mersul timid este privit cu reticiență și amuzament de cei din sală.

Andra: "Surpriza colosală este să auzi o voce dumnezeiască, o voce angelică. El nu știa de ce este capabil, de cătă emoție poate să transmită vocea lui."

Uitați-vă bine la aceste imagini. Așa arată fericirea în formă ei pură. Un copil lăudat și aplaudat, pentru prima oară în viață, fix pentru talentul pe care alții îl considerau un defect.

Simte după atâta timp o descătușare uriașă. Află că el are dreptate, nu cei care îi spuneau să renunțe.

Narcis Ianău: "Asta m-a schimbat total, emisiunea. Dacă nu era emisiunea și nu participam eram în cu totul și alt loc."

Narcis ne-a ajutat pe toți să înțelegem ce înseamnă căldura, încurajările și vorbele bune pentru un copil și cum îi pot schimba viața în bine.

Narcis Ianău: "Auzind acele cuvinte, acele lucruri pozitive, despre vocea mea, a însemnat o piatră pusă la bază. Cărămida de baza. Și de acolo am reușit să clădesc și să ajung unde sunt acum."

Andra: După primul sezon și-au făcut foarte mulți tineri curaj să vină și să încerce să cante și ei ca și Narcis. A fost un exemplu pentru alte generații, alți copii care n-au avut curajul până în acel moment."

Cum i s-a schimbat viața după participarea la "Românii au talent"

Au fost cele 3 minute care i-au schimbat destinul. A ajuns în finală, dar n-a câștigat-o. A câștigat în schimb ceva mult mai important: curaj și încredere în propriile forțe. Spune că, dacă nu trecea de preslecții, intenționa să se facă preot.

Când era mic corul bisericii era unul dintre puținele locuri unde își găsea liniștea. Narcis a crescut într-o familie cu posibilități financiare reduse.

Mama lui Narcis Ianău: "Am plecat din România chiar în ziua când Narcis făcea 6 ani."

Mama lui, ca sute de mii de alți părinți, a fost nevoită să plece la muncă în Italia ca să-l susțină pe el și pe fratele mai mic.

Narcis Ianău: "Mama a vrut dintotdeauna ca noi să nu ducem aceeași copilărie pe care a avut-o ea. Să nu mergem noi cu oile, cu vacile, a vrut să ne axăm pe studiu, pe școală".

Generația lui Narcis Ianău a crescut odată cu internetul și televiziunea prin cablu. Pentre el, erau cele două ferestre către restul lumii.

Narcis Ianău: "Stăteam acasă pe pragul ușii, tata dormea și mă uitam toată noaptea la televizor la PRO TV."

Se uita la Harry Potter și Lord of the Rings, filmele lui preferate - și intra într-o lume magică, de care este atașat și în present.

Narcis Ianău: "Coloana Sonora care mă liniștea și îmi placea foarte mult. Și de acolo și inspirația pentru ce fac în prezent."

Datorită internetului a aflat pentru prima dată că vocea lui nu este ceva de care trebuie să-i fie rușine.

Narcis Ianău: "Era foarte logic ca auzind un băiat cântând să radă de el când are o voce de fată. Nu am știu ce să fac. Nu puteam să cânt alfel, să-mi falsific vocea și nici nu puteam să-mi reprim acea dorință de a cânta. Și țin minte că internetul mi-a deschis ochii și percepția asupra lumii. Stai că în alte țări sau în alte orașe sau în toată lumea există contratenori cu voce de fată."

În tot acest timp, era elev model. A luat premiul întâi până în clasa a 8-a și a participat la olimpiadele de matematică, biologie și religie.

Narcis Ianău: "Prindeam totul din clasa pentru că știam că ajung acasă și am multe lucruri de făcut. Trebuia să fac curat, trebuia să am grijă de frate."

Marius este fratele mai mic. Studiază ingineria la Cluj. Și i-a fost alături de când erau mici.

Anul trecut și-a cumpărat un apartament în Cluj, a doua lui casă. L-a decorat singur.

Narcis Ianău:" Acesta e primul tablou ce l-am făcut. Acesta este un steag din Lord of the Rings, sunt huge fan și am zis că trebuie să am ceva, undeva în casa despre film."

Vocea și-a perfecționat-o la conservatorul din Cluj. Cât despre cariera internațională, a început tot pe internet.

Narcis Ianău: "Am înregistrat o piesă și am postat-o pe youtube, folosind negative, fără să îmi dau seama de drept de autori.

Drepturile îi aparțineau lui Frank Peterson.

Narcis Ianău: A vrut să mă penalizeze că am folosit fară drept, dar i-a plăcut vocea și a zis că hai să vedem cine e vocea…nu i-a venit să creda.

Frank Peterson producător muzical: Am dat peste un clip cu Narcis interpretând Nella Fantasia. Și mi-am spus, uau, e ceva special aici! And I came acros thought uau…that îs special!!

După ce i-a auzit vocea, Frank a renunțat la proces și i-a oferit un contract.

Frank Peterson, producător muzical: People always give him a standing ovation and people cheering for him!

Cu o voce de înger, ambiție și determinare, Narcis a crezut în steaua lui. Și-a schimbat destinul care l-a purtat dintr-un sat din Bacău pe marile scene ale lumii. Un copil timid, neînțeles și descurajat a găsit tot timpul puterea interioară să lupte , să meargă mai departe, să-și urmeze drumul orice ar fi …