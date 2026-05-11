Race for the Cure România 2026: cel mai important eveniment dedicat sănătății femeii

Ediția din acest an are o semnificație aparte, marcând 25 de ani de activitate ai Fundației Renașterea – un sfert de secol dedicat prevenției, depistării precoce și sprijinirii pacientelor oncologice din România.

Race for the Cure România face parte din cel mai mare eveniment global de informare și strângere de fonduri pentru cancerul de sân, prezent pe 4 continente, cu peste 2 milioane de participanți anual. În România, evenimentul a crescut constant, reunind în 2025 peste 6.000 de participanți.

Participanții sunt invitați să ia parte la o alergare sau o plimbare simbolică pe trasee accesibile tuturor, într-un eveniment care îmbină sportul cu solidaritatea și responsabilitatea socială.

Fundația Renașterea - 25 de ani de prevenție și speranță pentru sănătatea femeii

„Anul acesta este cu adevărat special pentru noi. De 25 de ani, Fundația Renașterea înseamnă prevenție, speranță și vieți salvate. Race for the Cure România este expresia cea mai vizibilă a acestei misiuni – o mișcare în care fiecare participant contribuie la schimbare. Credem cu tărie că prevenția salvează vieți și că, împreună, putem face diferența”, a declarat Mihaela Geoană, Președintele Fundației Renașterea.

Fondurile strânse în cadrul evenimentului vor fi direcționate către programe de prevenție și depistare precoce, prin oferirea de investigații medicale gratuite – mamografii, ecografii și teste Babeș-Papanicolau – pentru femeile din medii vulnerabile, precum și către programe de suport pentru pacientele oncologice.