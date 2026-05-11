Race for the Cure România 2026: cel mai important eveniment dedicat sănătății femeii

Stiri Sociale
Data publicării:
Data actualizării:
Whatsapp image 2026 05 11 at 55122 pm

Fundația Renașterea anunță cea de-a 12-a ediții a Race for the Cure România, cel mai important eveniment caritabil dedicat sănătății femeii și luptei împotriva cancerului de sân, care va avea loc pe 23 mai 2026, în București, în zona Rondului Kiseleff.

autor
Stirileprotv

Ediția din acest an are o semnificație aparte, marcând 25 de ani de activitate ai Fundației Renașterea – un sfert de secol dedicat prevenției, depistării precoce și sprijinirii pacientelor oncologice din România.

Race for the Cure România face parte din cel mai mare eveniment global de informare și strângere de fonduri pentru cancerul de sân, prezent pe 4 continente, cu peste 2 milioane de participanți anual. În România, evenimentul a crescut constant, reunind în 2025 peste 6.000 de participanți.

Participanții sunt invitați să ia parte la o alergare sau o plimbare simbolică pe trasee accesibile tuturor, într-un eveniment care îmbină sportul cu solidaritatea și responsabilitatea socială.

Fundația Renașterea - 25 de ani de prevenție și speranță pentru sănătatea femeii

„Anul acesta este cu adevărat special pentru noi. De 25 de ani, Fundația Renașterea înseamnă prevenție, speranță și vieți salvate. Race for the Cure România este expresia cea mai vizibilă a acestei misiuni – o mișcare în care fiecare participant contribuie la schimbare. Credem cu tărie că prevenția salvează vieți și că, împreună, putem face diferența”, a declarat Mihaela Geoană, Președintele Fundației Renașterea.

Citește și
Investiție uriașă la Cluj-Napoca. Contractul de 115 milioane de euro, semnat oficial de primar

Fondurile strânse în cadrul evenimentului vor fi direcționate către programe de prevenție și depistare precoce, prin oferirea de investigații medicale gratuite – mamografii, ecografii și teste Babeș-Papanicolau – pentru femeile din medii vulnerabile, precum și către programe de suport pentru pacientele oncologice.

Fiecare pas contează. Pașii tăi salvează vieți.

Impactul participării este unul concret: două înscrieri la cursă echivalează cu un test Babeș-Papanicolau gratuit, iar șase înscrieri pot asigura o mamografie pentru o femeie care nu are acces la astfel de servicii.

Evenimentul din acest an propune un program divers, dedicat întregii familii, care include curse de alergare și plimbare, Pink Walk – moment simbolic dedicat supraviețuitoarelor – activități pentru copii, precum și momente speciale de recunoaștere și solidaritate.

Fundația Renașterea, înființată în 2001 și recunoscută ca organizație de utilitate publică, a realizat în cei 25 de ani de activitate peste 132.000 de investigații medicale și a oferit zeci de mii de teste gratuite femeilor din România, contribuind la depistarea timpurie a bolii și la creșterea șanselor de supraviețuire.

Înscrierile la Race for the Cure România 2026 sunt deschise pe site-ul www.fundatiarenasterea.ro

Etichete: alergare, cancer la sân,

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Dacia Sandman, ”mașina-casă” care a făcut valuri pe internet! Imagini spectaculoase
GALERIE FOTO Dacia Sandman, ”mașina-casă” care a făcut valuri pe internet! Imagini spectaculoase
Citește și...
Stiri Sociale
Investiție uriașă la Cluj-Napoca. Contractul de 115 milioane de euro, semnat oficial de primar

Primăria Cluj-Napoca a semnat, luni, contractul pentru realizarea staţiilor trenului metropolitan. 
Stiri Sociale
Refacerea Planșeului Unirii avansează mai repede decât se estima. Când vor fi gata lucrările

Lucrările de refacere a Planșeului Unirii avansează mai repede decât estimau autoritățile. Constructorii spun că sunt deja cu 4 luni înaintea termenului anunțat, iar o mare parte din structură a fost deja înlocuită. 
Stiri Sociale
Crucea Roșie vs Salvamont: ”Crucea Roșie nu este un „plus roșu” la liberă utilizare. Este o emblemă protejată internațional”

Crucea Roșie România transmite, în contextul războiului juridic declanșat împotriva Salvamont pentru folosirea de către acesta a simbolului crucea roșie, că acest semn nu este un ”plus roșu” la liberă utilizare, ci o emblemă protejată internațional.

Recomandări
Interviuri
Politolog: PSD a mizat pe „modelul Venezuela” pentru a-l scoate pe Bolojan din joc. Ce efect a avut moțiunea de cenzură

Profesorul Corneliu Bjola susține că PSD a sperat la „un fel de model Venezuela” atunci când a depus o moțiune de cenzură împotriva lui Ilie Bolojan, strategie care ar fi presupus eliminarea liderului și negocierile cu „eșalonul doi și trei” din PNL.

Stiri Politice
Surse: După consultările din aceste zile, este puțin probabil să fie desemnat un premier. Nicușor Dan, 4 scenarii în calcul

După consultările din această săptămână, este puțin probabil să fie desemnat un premier, au precizat surse din Administrația Prezidențială pentru Știrile Pro TV.

Stiri Politice
Cine participă la Summitul B9 de la București, găzduit de Nicușor Dan. Întâlnirea bilaterală fixată deja la Cotroceni (Surse)

Summitul Formatului București 9 și al Țărilor Nordice de miercuri (13 mai) care are loc la Palatul Cotroceni va fi găzduit de președintele Nicușor Dan și co-prezidat de liderul Poloniei Karol Nawrocki.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 11 Mai 2026

51:41

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 11 Mai 2026

01:45:44

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Amânarea tratamentelor dentare și impactul asupra sănătății generale

17:54

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Uraniu fără reacție

42:28

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Românul patron din Serie A, interviu în presa italiană: „Construim fundația unui club care să existe și peste 50 de ani”

Sport

ACUM Metaloglobus - FC Hermannstadt 0-0! Meci capital pentru echipa lui Dorinel Munteanu!