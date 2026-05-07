Documentul, neconfirmat și nedatat, a fost inclus în dosarul judiciar al unui fost coleg de celulă al defunctului infractor sexual condamnat, care a afirmat că a găsit biletul, scrie CNN.

Biletul — care nu este semnat — conține, printre altele, următorul text:

„M-au anchetat luni întregi – n-au găsit NIMIC!!! Este o plăcere să poți alege momentul în care să-ți iei rămas bun. NU E AMUZANT – NU MERITĂ!!

Colegul de celulă a spus că biletul datează de la tentativa eșuată de sinucidere a lui Epstein din iulie 2019, cu câteva săptămâni înainte de a fi găsit mort în celula sa, în timp ce aștepta procesul pentru acuzații de trafic sexual. Un medic legist a stabilit că a murit prin sinucidere.

Nu se știe autenticitatea documentului

Publicarea documentului de către instanță, miercuri, vine după ce Departamentul de Justiție a declarat că a publicat milioane de documente aflate în posesia sa legate de Epstein.

Existența unei presupuse scrisori de adio a fost semnalată pentru prima dată de ziarul „The New York Times”, care a relatat săptămâna trecută că această scrisoare a fost ascunsă publicului timp de aproape șapte ani. Ziarul „The New York Times” i-a solicitat judecătorului districtual Kenneth Karas să facă publică presupusa scrisoare și alte documente legate de dosarul penal al colegului de celulă, iar Departamentul de Justiție nu s-a opus acestei măsuri de transparență.

„Pare să existe un puternic interes public cu privire la circumstanțele morții lui Epstein, așa cum sunt descrise în cererea de dezvăluire. Acestea fiind spuse, deoarece Guvernul nu are cunoștință cu privire la acuratețea narațiunii factuale descrise în cererea de dezvăluire, Guvernul se supune deciziei instanței”, a scris departamentul către Karas luni, indicând că nu știe dacă presupusa scrisoare este autentică.

CNN a contactat Departamentul Justiției pentru a obține un comentariu.

Biletul ar fi fost descoperit în iulie 2019 de colegul de celulă al lui Epstein, Nicholas Tartaglione, un fost ofițer de poliție condamnat pentru cvadruplă omucidere. Colegul de celulă a declarat că l-a resuscitat pe Epstein în timpul primei tentative de sinucidere, care a eșuat. O sursă din cadrul forțelor de ordine și o sursă familiarizată cu incidentul au declarat pentru CNN la momentul respectiv că Epstein a fost găsit în celula sa din închisoarea din Manhattan cu urme pe gât.

„Jeffrey Epstein a încercat să se sinucidă când era în celulă cu mine. M-am trezit și l-am resuscitat prin resuscitare cardiopulmonară. Și ca să dovedească acest lucru, Jeffrey Epstein a scris o scrisoare de adio”, i-a povestit Tartaglione influenceriței și scriitoarei Jessica Reed Kraus anul trecut.

Biletul „era în cartea mea, da, când m-am întors în celulă, am deschis cartea să citesc și acolo era. El l-a scris și l-a pus în carte”, a adăugat el.

Tartaglione a afirmat că avocații săi au solicitat unor experți în grafologie să autentifice biletul, a raportat Times.

Publicația a inclus aceste declarații în argumentația prezentată judecătorului la sfârșitul lunii trecute, susținând că biletul ar trebui să fie acum făcut public.

Colegul de celulă susține că l-a resuscitat pe Epstein

Încă există semne de întrebare în legătură cu prima tentativă de sinucidere a lui Epstein.

În iulie 2019, oficialilor închisorii nu le era clar dacă acele leziuni, care nu erau grave, erau auto-provocate sau rezultatul unei agresiuni, au declarat surse pentru CNN la acea vreme. Epstein le-a spus autorităților că a fost bătut și numit „prădător de copii”, au precizat sursele.

De asemenea, Epstein l-a acuzat inițial pe Tartaglione că a încercat să-l omoare, dar ulterior și-a retras declarația. În zilele următoare, el i-a spus unui psiholog al închisorii că Tartaglione nu l-a amenințat că îi va face rău și că nu-și amintește nimic despre incident, potrivit unui document intitulat „Raport post-suicid”.

Un raport privind incidentul inclus în dosarele făcute publice arată că Epstein a fost găsit „întins pe podea în poziție fetală, cu un ștreang improvizat în jurul gâtului”.

Epstein nega dorința de sinucidere

Potrivit raportului psihologului, Epstein a declarat: „Nu am niciun interes să mă sinucid” pe 24 iulie, a doua zi după presupusa sa tentativă de sinucidere.

El a reiterat acest lucru în timpul unei noi evaluări efectuate a doua zi.

„Sunt prea implicat în cazul meu ca să renunț la luptă, am o viață și vreau să mă întorc la ea”, i-a spus el psihologului, se arată în raport.

Epstein a fost apoi plasat sub supraveghere anti-sinucidere în Centrul Corecțional Metropolitan. Ulterior, el s-a sinucis în aceeași închisoare, un eveniment care a fost înconjurat de teorii ale conspirației care pun la îndoială faptul că el a murit într-adevăr prin sinucidere.

Departamentul de Justiție a declarat într-o notă de serviciu anul trecut că nu există dovezi că Epstein a fost ucis și a publicat 10 ore de înregistrări video de securitate din închisoare care arată că nimeni nu a intrat în celula lui Epstein în ziua în care a murit.