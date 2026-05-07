El a afirmat că „niciun terorist nu beneficiază de imunitate” din punctul de vedere al guvernului său, relatează AFP.

"Aseară (miercuri seara), noi l-am eliminat în plin centrul Beirutului pe comandantul Forţei al-Radwan a Hezbollah", a declarat Netanyahu într-o înregistrare video difuzată de biroul său. "Le spun duşmanilor noştri în cel mai clar mod cu putinţă: niciun terorist nu beneficiază de imunitate. Oricine ameninţă statul Israel va muri din cauza propriei greşeli", a transmis premierul israelian.

Ahmed Ali Balout, care a coordonat atacuri împotriva trupelor israeliene şi a reconstruit Forţa de elită Al-Radwan a Hezbollah, a fost ucis în cartierul Dahieh, în timp ce Israelul afirmă că a lovit peste 180 de obiective ale Hezbollah în sudul Libanului în această săptămână.