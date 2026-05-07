Steinmeier a declarat joi, la Helsinki, unde se află într-o vizită oficială, că este convins că SUA înţeleg că staţionarea trupelor lor în Germania, în baze-cheie precum Ramstein, este şi în propriul lor interes strategic. "Avem încredere şi ne bazăm pe asta", a spus el.

În cadrul conferinţei de presă comune cu Steinmeier, preşedintele Finlandei, Alexander Stubb, şi-a exprimat convingerea că Statele Unite vor continua să vină în ajutorul aliaţilor lor europeni în cazul unei agresiuni din partea Rusiei. "Cred că garanţiile de securitate oferite de Statele Unite sunt valabile şi vor rămâne valabile", s-a declarat încrezător Alexander Stubb.

Armele nucleare ruseşti staţionate la 100 de kilometri de graniţa cu Finlanda nu sunt, de fapt, îndreptate împotriva Helsinki, Stockholm sau Oslo, ci împotriva Washington şi New York, a subliniat liderul politic finlandez.

Cu această ocazie, Steinmeier i-a îndemnat europenii să rămână calmi în faţa fluxului neîntrerupt de noi declaraţii şi anunţuri din partea preşedintelui american Donald Trump.

La rândul său, Stubb a salutat transformarea Germaniei ca forţă politică şi militară de primă mărime în Europa de la invazia Rusiei în Ucraina în 2022. "Aceasta este în interesul întregii Europe. O Germanie mai puternică înseamnă o Europă mai puternică. Ceea ce face Germania în prezent pentru apărarea sa nu este doar în interesul Germaniei, ci şi în interesul securităţii europene în ansamblu", a adăugat preşedintele finlandez.

În 3 mai, secretarul apărării american, Pete Hegseth, a declarat că a ordonat retragerea a aproximativ 5.000 de militari americani din bazele din Germania, la ordinul preşedintelui Donald Trump. Ulterior, Trump a declarat sâmbăta trecută că intenţionează să retragă mai multe trupe americane din Germania decât s-a anunţat deja.

Decizia urma unei dispute publice dintre Donald Trump şi cancelarul german Friedrich Merz. Şeful executivului german a sugerat sâptămâna trecutăcă guvernul iranian a "umilit" SUA în timpul negocierilor şi că americanii nu par a avea nicio strategie pentru a încheia războiul, ceea ce a provocat un răspuns furios din partea lui Trump, aminteşte dpa.